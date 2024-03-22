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Чемпионат мира
22 марта 2024, 15:53 |
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Защитник сборной Франции рассказал о пережитых эмоциях после финала ЧМ-2022

Ибраима Конате выступает за «Ливерпуль» с 2021-го

22 марта 2024, 15:53 |
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Защитник сборной Франции рассказал о пережитых эмоциях после финала ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибраима Конате

Центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате вспомнил о финале чемпионата мира, прошедшего в 2022-м в Катаре. Напомним, в решающем матче турнира французы уступили Аргентине в серии послематчевых пенальти.

«Чемпионат мира или Лига чемпионов? Я играл в обоих финалах и проиграл их… Но выберу чемпионат мира. Это был финал, который причинил мне больше всего боли. Я понял, что, возможно, у меня больше не будет шанса сыграть в таком матче. Может, через четыре года, но к тому моменту многое может поменяться. Что касается Лиги чемпионов, то каждый год у нас может быть возможность выиграть её», — приводит слова Конате France Info.

Отметим, что 24-летний защитник выступает за «Ливерпуль» с 2021-го. В нынешнем сезоне француз провёл 32 матча во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Действующий контракт игрока с мерсисайдским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

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Ибраима Конате сборная Франции по футболу Ливерпуль чемпионат мира
Источник Sport.ua
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