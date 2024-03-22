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  4. Дани Алвес возьмет кредит, чтобы внести залог для выхода из тюрьмы
Бразилия
22 марта 2024, 15:35 |
280
0

Дани Алвес возьмет кредит, чтобы внести залог для выхода из тюрьмы

Отец Неймара отказался предоставить требуемую сумму

22 марта 2024, 15:35 |
280
0
Дани Алвес возьмет кредит, чтобы внести залог для выхода из тюрьмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

Экс-футболист «Барселоны» Дани Алвес вынужден взять кредит, чтобы освободиться из заключения под залог, сообщает La Vanguardia.

Напомним, 22 февраля бывшего игрока сборной Бразилии признали виновным в сексуальном насилии над девушкой в ночном клубе и приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы.

В минувшую среду суд согласился отпустить Алвеса из-под стражи до вынесения решения по апелляции на приговор и назначил залог в размере 1 млн евро. Сообщалось, что деньги предоставит отец Неймара, однако в итоге он отказался это делать.

Юристы Алвеса попытались взять кредит на футболиста, но некоторые банки отказались выдавать деньги из-за репутационных рисков. Отмечается, что одна организация все же согласилась провести операцию. Гарантом возврата средств юристы называют тот факт, что Алвес должен получить деньги от государства по выигранному судебному делу у налогового органа.

Таким образом, Алвес может быть освобожден под залог уже сегодня.

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Дани Алвес тюрьма изнасилование апелляция
Источник La Vanguardia
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