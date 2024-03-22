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Германия
22 марта 2024, 14:46 | Обновлено 22 марта 2024, 14:47
546
1

Клуб Бундеслиги назначит главным тренером 38-летнего специалиста без опыта

Юлиан Шустер сменит Кристиана Штрайха по окончании сезона

22 марта 2024, 14:46 | Обновлено 22 марта 2024, 14:47
546
1
Клуб Бундеслиги назначит главным тренером 38-летнего специалиста без опыта
ФК Фрайбург. Юлиан Шустер

38-летний Юлиан Шустер займет пост главного тренера «Фрайбурга» по окончании нынешнего сезона, сообщается на официальном сайте клуба.

Шустер большую часть игровой карьеры провел во «Фрайбурге» и повесил бутсы на гвоздь летом 2018 года. С тех пор он работал в клубе в качестве координатора по развитию талантов. А вот опыта самостоятельной работы в качестве главного тренера взрослой профессиональной команды у него пока не было.

В должности главного тренера «Фрайбурга» Шустер сменит Кристиана Штрайха, работающего с командой с декабря 2011 года.

Отметим, что в текущем сезоне «Фрайбург» идет на 9-м месте в Бундеслиге.

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Фрайбург назначение тренера Бундеслига
Источник Sport.ua
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Swimmer
i навiть не хвилюються з цього привiду. Головне мiзки i бажання. А ще довiра. 
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