Клуб Бундеслиги назначит главным тренером 38-летнего специалиста без опыта
Юлиан Шустер сменит Кристиана Штрайха по окончании сезона
38-летний Юлиан Шустер займет пост главного тренера «Фрайбурга» по окончании нынешнего сезона, сообщается на официальном сайте клуба.
Шустер большую часть игровой карьеры провел во «Фрайбурге» и повесил бутсы на гвоздь летом 2018 года. С тех пор он работал в клубе в качестве координатора по развитию талантов. А вот опыта самостоятельной работы в качестве главного тренера взрослой профессиональной команды у него пока не было.
В должности главного тренера «Фрайбурга» Шустер сменит Кристиана Штрайха, работающего с командой с декабря 2011 года.
Отметим, что в текущем сезоне «Фрайбург» идет на 9-м месте в Бундеслиге.
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