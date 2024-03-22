Экс-футболист Ливерпуля получил 13 лет тюрьмы за торговлю наркотиками

Королевский суд Манчестера приговорил к 13 годам и 3 месяцам тюремного заключения бывшего футболиста «Ливерпуля» и юношеской сборной Англии Джейми Кэссиди, сообщает Guardian.

46-летнего Кэссиди, а также его брата 50-летнего Джонатана Кэссиди и 51-летнего Насара Ахмеда признали виновными в международных поставках наркотиков и отмывании денег. Они были причастны к сбыту 356 кг кокаина на сумму около 26 млн фунтов стерлингов. Кэссиди-старший и Ахмед получили по 21 году и 9 месяцам тюрьмы.

В 1996 году Кэссиди в составе «Ливерпуля» с Майклом Оуэном и Джейми Каррагером выиграл молодежный Кубок Англии. В финале мерсисайдцы победили «Вест Хэм» с Рио Фердинандом и Фрэнком Лэмпардом в составе. Кэссиди был лучшим бомбардиром сборной Англии U16. Джейми взяли в основной состав «Ливерпуля», но из-за травм он так и не дебютировал за команду.