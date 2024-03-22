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Англия
22 марта 2024, 14:34 |
986
0

Экс-футболист Ливерпуля получил 13 лет тюрьмы за торговлю наркотиками

В свое время Кэссиди был лучшим бомбардиром сборной Англии U16

22 марта 2024, 14:34 |
986
0
Экс-футболист Ливерпуля получил 13 лет тюрьмы за торговлю наркотиками
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Кэссиди

Королевский суд Манчестера приговорил к 13 годам и 3 месяцам тюремного заключения бывшего футболиста «Ливерпуля» и юношеской сборной Англии Джейми Кэссиди, сообщает Guardian.

46-летнего Кэссиди, а также его брата 50-летнего Джонатана Кэссиди и 51-летнего Насара Ахмеда признали виновными в международных поставках наркотиков и отмывании денег. Они были причастны к сбыту 356 кг кокаина на сумму около 26 млн фунтов стерлингов. Кэссиди-старший и Ахмед получили по 21 году и 9 месяцам тюрьмы.

В 1996 году Кэссиди в составе «Ливерпуля» с Майклом Оуэном и Джейми Каррагером выиграл молодежный Кубок Англии. В финале мерсисайдцы победили «Вест Хэм» с Рио Фердинандом и Фрэнком Лэмпардом в составе. Кэссиди был лучшим бомбардиром сборной Англии U16. Джейми взяли в основной состав «Ливерпуля», но из-за травм он так и не дебютировал за команду.

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Ливерпуль тюрьма наркотики
Источник The Guardian
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