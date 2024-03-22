Национальная сборная Украины прилетела в Польшу, сообщает Украинская ассоциация футбола.

Там 26 марта подопечные Сергея Реброва проведут решающий матч квалификации к чемпионату Европы против национальной команды Исландии. Встреча состоится во Вроцлаве на стадионе «Тарчински» в 21:45 по Киеву.

Ранее «сине-желтые» и «викинги» играли между собой 4 раза. Дважды – в квалификации к Евро-2000, дважды – в квалификации ЧМ-2018.

Украинцам удалось победить исландцев только 1 раз. Это случилось в далеком 1999 году в Рейкьявике.

Ранее букмекеры объявили шансы команд на победу в финальном матче отбора к Евро-2024.

ВИДЕО. Сборная Украины прилетела в Польшу