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  4. ВИДЕО. Сборная Украины прилетела в Польшу
Чемпионат Европы
22 марта 2024, 14:55 |
937
0

ВИДЕО. Сборная Украины прилетела в Польшу

Там команда проведет матч против Исландии

22 марта 2024, 14:55 |
937
0
ВИДЕО. Сборная Украины прилетела в Польшу
УАФ

Национальная сборная Украины прилетела в Польшу, сообщает Украинская ассоциация футбола.

Там 26 марта подопечные Сергея Реброва проведут решающий матч квалификации к чемпионату Европы против национальной команды Исландии. Встреча состоится во Вроцлаве на стадионе «Тарчински» в 21:45 по Киеву.

Ранее «сине-желтые» и «викинги» играли между собой 4 раза. Дважды – в квалификации к Евро-2000, дважды – в квалификации ЧМ-2018.

Украинцам удалось победить исландцев только 1 раз. Это случилось в далеком 1999 году в Рейкьявике.

Ранее букмекеры объявили шансы команд на победу в финальном матче отбора к Евро-2024.

ВИДЕО. Сборная Украины прилетела в Польшу

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Источник Sport.ua
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