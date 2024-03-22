ВИДЕО. Яремчук — Лев матча в игре с Боснией. Форвард оценил признание
Форвард оценил свое выступление
Форвард сборной Украины Роман Яремчук оценил тот факт, что болельщики признали его лучшим игроком встречи с Боснией и Герцеговиной (2:1), в которой нападающий забил гол и сделал ассист.
«Очень приятно, спасибо болельщикам. Нужно работать дальше, надеюсь, не последний раз. Нужно доказывать в каждом матче, забивать голы и приносить пользу. Было сложно войти в игру, но хорошо, что все так закончилось».
«С хорошим настроением будем готовиться к следующей игре», — сказал Яремчук.
Матч за выход на Евро-2024 с Исландией состоится 26 марта.
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