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  4. ВИДЕО. Яремчук — Лев матча в игре с Боснией. Форвард оценил признание
Чемпионат Европы
22 марта 2024, 13:49 |
993
0

ВИДЕО. Яремчук — Лев матча в игре с Боснией. Форвард оценил признание

Форвард оценил свое выступление

22 марта 2024, 13:49 |
993
0
ВИДЕО. Яремчук — Лев матча в игре с Боснией. Форвард оценил признание
УАФ. Роман Яремчук

Форвард сборной Украины Роман Яремчук оценил тот факт, что болельщики признали его лучшим игроком встречи с Боснией и Герцеговиной (2:1), в которой нападающий забил гол и сделал ассист.

«Очень приятно, спасибо болельщикам. Нужно работать дальше, надеюсь, не последний раз. Нужно доказывать в каждом матче, забивать голы и приносить пользу. Было сложно войти в игру, но хорошо, что все так закончилось».

«С хорошим настроением будем готовиться к следующей игре», — сказал Яремчук.

Матч за выход на Евро-2024 с Исландией состоится 26 марта.

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Роман Яремчук сборная Украины по футболу Босния и Герцеговина - Украина Евро-2024
Источник Sport.ua
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