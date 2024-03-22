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  4. Андрей КЛИЩУК: «Против Вереса всегда очень непростые матчи»
Украина. Премьер лига
22 марта 2024, 13:24 |
79
0

Андрей КЛИЩУК: «Против Вереса всегда очень непростые матчи»

Вратарь «Кривбасса» рассказал о подготовке к игре с «Вересом»

22 марта 2024, 13:24 |
79
0
Андрей КЛИЩУК: «Против Вереса всегда очень непростые матчи»
ФК Кривбасс. Андрей Клищук

Вратарь «Кривбасса» Андрей Клищук рассказал о подготовке команды к матчу 22-го тура УПЛ против ровенского «Вереса».

– Андрей, как провел выходные после игры с «Колосом»?

– Посвятил их семье, ведь это – самое главное. Теперь с новыми силами начинаем работу и подготовку к следующим матчам.

– Следующий соперник в УПЛ – «Верес». Да, матч через полторы недели, тем не менее, уже думаете об этом поединке?

– Да, против ровенчан всегда очень непростые матчи. Вы же видели, они вот только обыграли в Одессе «Черноморец». После зимней паузы собрали достаточно неплохую команду. Они демонстрируют неплохой футбол. Ожидаем интересной и одновременно тяжелой игры.

– Бизимана и Соса отправились в свои национальные сборные. Команда за них болеет?

– Конечно. Желаем им только побед и забитых голов. Главное, чтобы без травм. Ждем их возвращения в нашу красно-белую семью «Кривбасс».

Матч «Верес» – «Кривбасс» состоится 30 марта в 18:00 по киевскому времени.

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Источник ФК Кривбасс
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