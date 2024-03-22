Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Коноплянка сейчас потянет уровень УПЛ, 100%»
Бывший игрок сборной Украины прокомментировал слухи о завершении карьеры Евгения
Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал слухи о завершении карьеры Евгения Коноплянки.
– Артем, что делать Коноплянке: еще поиграть или заканчивать карьеру?
– Я не могу ответить за Женю. Он должен сам принять решение, исходя из состояния своего тела и организма: будет ли он играть в футбол или, возможно, займется каким-то другим делом. Также ключевым аспектом является мотивация. Многое зависит от клуба и какие у него задачи. Если у него есть желание еще поиграть, то лучше надо попробовать, чем махнуть рукой, а потом жалеть.
– Коноплянка сейчас потянет уровень УПЛ?
– 100%. Я с ним играл почти четыре года в «Днепре», пересекался в сборной Украины и функционально он всегда выглядел шикарно. Его здоровье в те времена было на топовом уровне. Что сейчас? Мне трудно сказать, потому что мы давно с Евгением не общались.
– В клубе какого уровня он может заиграть: «Динамо», «Минай» и т.д.?
– В любом. Вот «Полесье» сейчас подписывает много опытных игроков, которые уже сказали свое слово в футболе. В житомирском клубе есть сплав молодежи и опыта. Мне трудно сказать, почему Евгений не заиграл в свое время в «Шахтере». В спорте случаются тяжелые периоды травм, после которых трудно вернуться на свой уровень. Это очень сильно бьет психологически и футболисту потом трудно себя найти. Возможно, надо нанимать психолога и заниматься над собой.
– Коноплянка может реанимировать свою карьеру в «Полесье»?
– Если он получит приглашение, то почему бы и нет. На Евгении еще рано ставить крест.
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