Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Коноплянка сейчас потянет уровень УПЛ, 100%»

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал слухи о завершении карьеры Евгения Коноплянки.

– Артем, что делать Коноплянке: еще поиграть или заканчивать карьеру?

– Я не могу ответить за Женю. Он должен сам принять решение, исходя из состояния своего тела и организма: будет ли он играть в футбол или, возможно, займется каким-то другим делом. Также ключевым аспектом является мотивация. Многое зависит от клуба и какие у него задачи. Если у него есть желание еще поиграть, то лучше надо попробовать, чем махнуть рукой, а потом жалеть.

– Коноплянка сейчас потянет уровень УПЛ?

– 100%. Я с ним играл почти четыре года в «Днепре», пересекался в сборной Украины и функционально он всегда выглядел шикарно. Его здоровье в те времена было на топовом уровне. Что сейчас? Мне трудно сказать, потому что мы давно с Евгением не общались.

– В клубе какого уровня он может заиграть: «Динамо», «Минай» и т.д.?

– В любом. Вот «Полесье» сейчас подписывает много опытных игроков, которые уже сказали свое слово в футболе. В житомирском клубе есть сплав молодежи и опыта. Мне трудно сказать, почему Евгений не заиграл в свое время в «Шахтере». В спорте случаются тяжелые периоды травм, после которых трудно вернуться на свой уровень. Это очень сильно бьет психологически и футболисту потом трудно себя найти. Возможно, надо нанимать психолога и заниматься над собой.

– Коноплянка может реанимировать свою карьеру в «Полесье»?

– Если он получит приглашение, то почему бы и нет. На Евгении еще рано ставить крест.