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Украина. Премьер лига
22 марта 2024, 13:08 |
859
9

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Коноплянка сейчас потянет уровень УПЛ, 100%»

Бывший игрок сборной Украины прокомментировал слухи о завершении карьеры Евгения

22 марта 2024, 13:08 |
859
9
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Коноплянка сейчас потянет уровень УПЛ, 100%»
Fabrizio Giovannozzi. Евгений Коноплянка

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал слухи о завершении карьеры Евгения Коноплянки.

– Артем, что делать Коноплянке: еще поиграть или заканчивать карьеру?

– Я не могу ответить за Женю. Он должен сам принять решение, исходя из состояния своего тела и организма: будет ли он играть в футбол или, возможно, займется каким-то другим делом. Также ключевым аспектом является мотивация. Многое зависит от клуба и какие у него задачи. Если у него есть желание еще поиграть, то лучше надо попробовать, чем махнуть рукой, а потом жалеть.

– Коноплянка сейчас потянет уровень УПЛ?

– 100%. Я с ним играл почти четыре года в «Днепре», пересекался в сборной Украины и функционально он всегда выглядел шикарно. Его здоровье в те времена было на топовом уровне. Что сейчас? Мне трудно сказать, потому что мы давно с Евгением не общались.

– В клубе какого уровня он может заиграть: «Динамо», «Минай» и т.д.?

– В любом. Вот «Полесье» сейчас подписывает много опытных игроков, которые уже сказали свое слово в футболе. В житомирском клубе есть сплав молодежи и опыта. Мне трудно сказать, почему Евгений не заиграл в свое время в «Шахтере». В спорте случаются тяжелые периоды травм, после которых трудно вернуться на свой уровень. Это очень сильно бьет психологически и футболисту потом трудно себя найти. Возможно, надо нанимать психолога и заниматься над собой.

– Коноплянка может реанимировать свою карьеру в «Полесье»?

– Если он получит приглашение, то почему бы и нет. На Евгении еще рано ставить крест.

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Евгений Коноплянка Артем Федецкий завершение карьеры Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 9
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Андрій Заліщук
спочатку прочитав АПЛ, замість УПЛ, чуть не подавився
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+2
Муґунот Уух
краще вже нехай буде Усик
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0
zzg77
Позвал дед Жучку. Тянут-потянут, а не тут-то было! Только денюжки из клуба потянет. 
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0
potemkin78
30 минут а потом на пол года в лазарет 
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0
Sheva19
Его уровень мы уже увидели в Шахтере .Его с Румынии выгнали даже 
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0
Trent78
Стаканчик красного потянет разве что
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0
Harun Bakircioğlu
Потянет, конечно. Только ему кроме денег давно ничего не интересно.
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0
aleks8-48
Свиньи неблагодарные. Хотя бы из-за благодарности к тому,что он сделал для Украинского футбола и для сборной конкретно, вы бы не ёрничали,показывая свои умственные и интеллектуальны ограничения.
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-1
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