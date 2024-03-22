Ига Свёнтек – Камила Джорджи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 марта первая ракетка мира Ига Свёнтек начнет выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

В матче второго раунда основы полька сыграет против Камилы Джорджи из Италии (№108 WTA). Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на центральном корте. Время начала поединка – не ранее 01:00 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Марии Тимофеевой (№100 WTA) или Линды Носковой (№31 WTA).

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