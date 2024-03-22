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  4. Экс-форвард сборной Украины: «Игра в два нападающих – ва-банк Реброва»
Украина. Премьер лига
22 марта 2024, 13:12 |
1430
0

Экс-форвард сборной Украины: «Игра в два нападающих – ва-банк Реброва»

Воробей оценил игру Довбика и Яремчука

22 марта 2024, 13:12 |
1430
0
Экс-форвард сборной Украины: «Игра в два нападающих – ва-банк Реброва»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей (девять голов в 68 матчах) оценил тот факт, что в игре против Боснии и Герцеговины тренер Сергей Ребров был вынужден начать играть в два форварда.

В итоге Артем Довбик забил гол, а Роман Яремчук оформил гол и ассист.

«Я вырос на игре в два нападающих. Сейчас схемы разные и в основном играют у одного форварда, а некоторые клубы и без него обходятся, а практикуют игру с ложной девяткой или даже десяткой. Я вырос на другом футболе, мне импонирует игра с двумя атакующими игроками. Этот ход от Сергея Реброва – игра в ва-банк. Он выпустил дополнительного игрока в атаку, это принесло свои плоды. Что касается Яремчука, то у него был период, когда он перешел в Бенфику и остановился в развитии. Наверное, что-то у него произошло. Затем переход в Брюгге и время, когда он почти не играл, потерял место в старте и не имел игровой практики. После этого у многих уже были сомнения, стоит ли его вообще вызвать в сборную Украины».

«Когда Яремчук перешел в Валенсию, то у него прошел определенный игровой процесс, стали ему больше доверять, у Романа появилась уверенность. Когда он вышел на замену, показал всем, что не все еще потеряно и мы на правильном пути. Яремчук сейчас прогрессирует, у него есть какие-то игровые кондиции, что очень помогло нашей сборной».

«До Довбика мяч почти не доходил, ему приходилось играть на команду, но каких-то таких моментов не было, чтобы от него мы что-то хотели. Все зависит от полузащиты, а наш центр поля эту игру провел не очень хорошо, скажем так. К Довбику претензий не может быть, что у него не было моментов практически. Он зависим от других игроков. Но в конце игры Артем свой моментик использовал, что говорит о его голевом чутье, которое у него на хорошем уровне. Этим и славится нападающий, когда команда играет плохо, а он с одного момента забивает мяч. Это говорит о том, что это форвард топ-уровня», – сказал Воробей.

26 марта Украина сыграет решающий матч за выход на Евро-2024 против Исландии.

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Артем Довбик Андрей Воробей Роман Яремчук Босния и Герцеговина - Украина сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник NV.ua
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