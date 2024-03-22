Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина/Ястремская – Доулхайд/Кравчик. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
22 марта 2024, 12:51 |
214
0

Калинина/Ястремская – Доулхайд/Кравчик. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Майами

22 марта 2024, 12:51 |
214
0
Калинина/Ястремская – Доулхайд/Кравчик. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

22 марта украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская начнут выступления на турнире WTA 1000 в Майами в парном разряде.

В матче первого раунда украинки сыграют против американского тандема Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик. Встреча состоится 5-м запуском на корте №3 после матча Маннарино / Мартен – Гласспул / Роер. Ориентировочное время начала поединка – 23:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Вероника Кудерметова / Анастасия Потапова – Ніколь Мелихар / Эллен Перес.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ига Свёнтек – Камила Джорджи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Киченок/Остапенко – Боузкова/Соррибес. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кэролайн Доулхайд Дезире Кравчик WTA Майами смотреть онлайн Ангелина Калинина Даяна Ястремская
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как проиграть битву, но выиграть войну
Футбол | 22 марта 2024, 11:23 21
Как проиграть битву, но выиграть войну
Как проиграть битву, но выиграть войну

Валерий Василенко – о валидольной победе над Боснией и Герцеговиной

ФОТО. Украинский теннисист-рекордсмен отпраздновал 100-летие
Теннис | 22 марта 2024, 09:59 0
ФОТО. Украинский теннисист-рекордсмен отпраздновал 100-летие
ФОТО. Украинский теннисист-рекордсмен отпраздновал 100-летие

Леонид Станиславский очень любит теннис

Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
Футбол | 22.03.2024, 00:23
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
Футбол | 21.03.2024, 23:48
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
Футбол | 22.03.2024, 03:41
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией. Нет одной звезды
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией. Нет одной звезды
21.03.2024, 09:31 20
Футбол
Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
21.03.2024, 23:16 9
Футбол
Обладатель Кубка Стэнли покончил с собой в возрасте 52 лет
Обладатель Кубка Стэнли покончил с собой в возрасте 52 лет
20.03.2024, 17:56 3
Хоккей
Лунин оценил матч с Боснией и рассказал, в чем именно Украина была хуже
Лунин оценил матч с Боснией и рассказал, в чем именно Украина была хуже
22.03.2024, 06:19 1
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
21.03.2024, 07:07 8
Футбол
Наоми ОСАКА – о Свитолиной: «Не воспринимаю ее, как соперницу»
Наоми ОСАКА – о Свитолиной: «Не воспринимаю ее, как соперницу»
21.03.2024, 16:39 2
Теннис
С хет-триком! Исландия разбила Израиль и вышла в финал плей-офф Евро-2024
С хет-триком! Исландия разбила Израиль и вышла в финал плей-офф Евро-2024
21.03.2024, 23:45 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем