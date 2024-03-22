Калинина/Ястремская – Доулхайд/Кравчик. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 марта украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская начнут выступления на турнире WTA 1000 в Майами в парном разряде.

В матче первого раунда украинки сыграют против американского тандема Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик. Встреча состоится 5-м запуском на корте №3 после матча Маннарино / Мартен – Гласспул / Роер. Ориентировочное время начала поединка – 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Вероника Кудерметова / Анастасия Потапова – Ніколь Мелихар / Эллен Перес.

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