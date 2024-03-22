Чемпионат Европы22 марта 2024, 12:29 |
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Вингер сборной Исландии: «В матче с Украиной может случиться все»
Торстейнссон решительно настроен на последний матч
22 марта 2024, 12:29 |
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Атакующий хавбек сборной Исландии Йон Дагур Торстейнссон доволен, что его команда обыграла Израиль 4:1 и вышла в решающий матч отбора на Евро-2024 против Украины.
«Я думаю, это был интересный матч для зрителей. Мы создали много шансов и забили четыре голы. Безумно думать, что мы вышли в финал отбора за выход на Евро-2024».
«В матче с Украиной может случиться все и мы отдадим все силы, чтобы выйти на чемпионат Европы», – сказал Торстейнссон.
Матч Украина – Исландия состоится 26 марта.
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