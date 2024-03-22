Вингер сборной Исландии: «В матче с Украиной может случиться все»

Атакующий хавбек сборной Исландии Йон Дагур Торстейнссон доволен, что его команда обыграла Израиль 4:1 и вышла в решающий матч отбора на Евро-2024 против Украины.

«Я думаю, это был интересный матч для зрителей. Мы создали много шансов и забили четыре голы. Безумно думать, что мы вышли в финал отбора за выход на Евро-2024».

«В матче с Украиной может случиться все и мы отдадим все силы, чтобы выйти на чемпионат Европы», – сказал Торстейнссон.

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта.