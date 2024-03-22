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  4. Вингер сборной Исландии: «В матче с Украиной может случиться все»
Чемпионат Европы
22 марта 2024, 12:29 |
736
0

Вингер сборной Исландии: «В матче с Украиной может случиться все»

Торстейнссон решительно настроен на последний матч

22 марта 2024, 12:29 |
736
0
Вингер сборной Исландии: «В матче с Украиной может случиться все»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йон Дагур Торстейнссон

Атакующий хавбек сборной Исландии Йон Дагур Торстейнссон доволен, что его команда обыграла Израиль 4:1 и вышла в решающий матч отбора на Евро-2024 против Украины.

«Я думаю, это был интересный матч для зрителей. Мы создали много шансов и забили четыре голы. Безумно думать, что мы вышли в финал отбора за выход на Евро-2024».

«В матче с Украиной может случиться все и мы отдадим все силы, чтобы выйти на чемпионат Европы», – сказал Торстейнссон.

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта.

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сборная Исландии по футболу Украина - Исландия сборная Украины по футболу Евро-2024
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