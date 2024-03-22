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Украина. Премьер лига
22 марта 2024, 12:17 | Обновлено 22 марта 2024, 12:18
197
0

Максим ЛУНЕВ: «Такие перерывы идут только на пользу»

Полузащитник «Кривбасса» рассказал о подготовке команды к матчу против «Вереса»

22 марта 2024, 12:17 | Обновлено 22 марта 2024, 12:18
197
0
Максим ЛУНЕВ: «Такие перерывы идут только на пользу»
ФК Кривбасс. Максим Лунев

Полузащитник «Кривбасса» Максим Лунев рассказал о подготовке команды к матчу 22-го тура УПЛ против ровенского «Вереса».

– Максим, успел ли перезагрузиться?

– Да, спасибо тренерам за три выходных. Провел время с семьей, девушкой. Вернулись к тренировкам, впереди много работы.

– Как пауза в чемпионате может повлиять на команду? Не собьет ли это игровой ритм?

– Не думаю. Наоборот, считаю, такие перерывы идут только на пользу. Ведь за это время можно дополнительно качественно поработать, нагрузиться и подойти к игре в хорошей форме.

– Какие мысли о предстоящем матче с «Вересом»?

– Это боевой соперник, с которым будет непросто. Они бьются до последнего, ведь находятся в нижней части таблицы, и им очень нужны очки. Как в принципе и нам.

Матч «Верес» – «Кривбасс» состоится 30 марта в 18:00 по киевскому времени.

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Максим Лунев Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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