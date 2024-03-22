Максим ЛУНЕВ: «Такие перерывы идут только на пользу»
Полузащитник «Кривбасса» рассказал о подготовке команды к матчу против «Вереса»
Полузащитник «Кривбасса» Максим Лунев рассказал о подготовке команды к матчу 22-го тура УПЛ против ровенского «Вереса».
– Максим, успел ли перезагрузиться?
– Да, спасибо тренерам за три выходных. Провел время с семьей, девушкой. Вернулись к тренировкам, впереди много работы.
– Как пауза в чемпионате может повлиять на команду? Не собьет ли это игровой ритм?
– Не думаю. Наоборот, считаю, такие перерывы идут только на пользу. Ведь за это время можно дополнительно качественно поработать, нагрузиться и подойти к игре в хорошей форме.
– Какие мысли о предстоящем матче с «Вересом»?
– Это боевой соперник, с которым будет непросто. Они бьются до последнего, ведь находятся в нижней части таблицы, и им очень нужны очки. Как в принципе и нам.
Матч «Верес» – «Кривбасс» состоится 30 марта в 18:00 по киевскому времени.
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