Киченок/Остапенко – Боузкова/Соррибес. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 марта украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Майами в парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против тандема Мария Боузкова (Чехия) / Сара Соррибес Тормо (Испания). Встреча состоится 4-м запуском на корте №2 после матча Тимофеева – Носкова. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Оксана Калашникова / Моника Нікулеску – Деми Схюрс / Луиза Стефани.

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