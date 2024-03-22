WTA22 марта 2024, 12:04 |
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Киченок/Остапенко – Боузкова/Соррибес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Майами
22 марта 2024, 12:04 |
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22 марта украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Майами в парном разряде.
В матче первого раунда украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против тандема Мария Боузкова (Чехия) / Сара Соррибес Тормо (Испания). Встреча состоится 4-м запуском на корте №2 после матча Тимофеева – Носкова. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Далее по сетке победительницы матча Оксана Калашникова / Моника Нікулеску – Деми Схюрс / Луиза Стефани.
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