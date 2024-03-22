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  4. Киченок/Остапенко – Боузкова/Соррибес. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
22 марта 2024, 12:04 |
154
0

Киченок/Остапенко – Боузкова/Соррибес. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Майами

22 марта 2024, 12:04 |
154
0
Киченок/Остапенко – Боузкова/Соррибес. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

22 марта украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Майами в парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против тандема Мария Боузкова (Чехия) / Сара Соррибес Тормо (Испания). Встреча состоится 4-м запуском на корте №2 после матча Тимофеева – Носкова. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Оксана Калашникова / Моника Нікулеску – Деми Схюрс / Луиза Стефани.

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WTA Майами смотреть онлайн Людмила Киченок Алена Остапенко Мария Боузкова Сара Соррибес-Тормо
Источник Sport.ua
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