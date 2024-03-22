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  4. Матвиенко оформил 4-й автогол в истории сборной Украины. Кто еще в списке
Чемпионат Европы
22 марта 2024, 12:10 |
1807
2

Матвиенко оформил 4-й автогол в истории сборной Украины. Кто еще в списке

Неудача Николая не помешала победить

22 марта 2024, 12:10 |
1807
2
Матвиенко оформил 4-й автогол в истории сборной Украины. Кто еще в списке
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

В матче против Боснии и Герцеговины защитник сборной Украины Николай Матвиенко оформил автогол, который стал четвертым в истории национальной команды.

Любопытно, что три из четырех автоголов случились за последнее время или относительно недавний период.

До автогола Матвиенко в свои ворота забивали Олег Гусев (с Францией), Виталий Миколенко (с Францией) и, наверное, наиболее памятный мяч в свои ворота провел Андрей Ярмоленко (в финале отбора на ЧМ-2022 с Уэльсом).

Однако в четверг автогол Матвиенко не помешал обыграть Боснию 2:1 и выйти в финал отбора на Евро-2024.

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Николай Матвиенко сборная Украины по футболу Босния и Герцеговина - Украина Евро-2024 автогол
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Saar
Все, тепер його можна як Судакова-набивати ціна і розповідати , що його хочуть пів Європи🤣🤣🤣🤣
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+2
Андрій Заліщук
довбаний Матвієнко, гімно шахтарське, позорище нашої оборони, вигнати на.уй зі збірної
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+1
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