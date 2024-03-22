Матвиенко оформил 4-й автогол в истории сборной Украины. Кто еще в списке
Неудача Николая не помешала победить
В матче против Боснии и Герцеговины защитник сборной Украины Николай Матвиенко оформил автогол, который стал четвертым в истории национальной команды.
Любопытно, что три из четырех автоголов случились за последнее время или относительно недавний период.
До автогола Матвиенко в свои ворота забивали Олег Гусев (с Францией), Виталий Миколенко (с Францией) и, наверное, наиболее памятный мяч в свои ворота провел Андрей Ярмоленко (в финале отбора на ЧМ-2022 с Уэльсом).
Однако в четверг автогол Матвиенко не помешал обыграть Боснию 2:1 и выйти в финал отбора на Евро-2024.
Микола #Матвієнко за онлайн-статистикою матчу #BIHUKR є автором автоголу. Четвертого в історії #збірна— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) March 21, 2024
Попередні самостріли:
Гусєв - для Франції🇫🇷
Миколенко - для Франції🇫🇷
Ярмоленко - для Уельсу🏴
Останній автогол особливий крінж😵💫 pic.twitter.com/ZmGuTgZ5K6
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