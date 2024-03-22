Форвард сборной Исландии: «Это безумие. Едем побеждать Украину»

Форвард сборной Исландии Андри Лукас Гудйонсен после победы над Израилем 4:1 не может поверить, что у него будет шансы выйти на Евро-2024.

В решающем матче команда сыграет против Украины.

«Мы вышли в финал отбора на Евро! Это просто безумие. Матч с Украиной будет тяжелым, но мы едем побеждать. С Израилем было тяжело, много разных событий, но мы хорошо себя показали, особенно на стандартах».

«Остался последний матч, нужно выигрывать, чтобы поехать на Евро», — сказал Гудйонсен.

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта.