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Чемпионат Европы
22 марта 2024, 11:12 |
6610
2

Форвард сборной Исландии: «Это безумие. Едем побеждать Украину»

Гудйонсен не ожидал такой победы

22 марта 2024, 11:12 |
6610
2
Форвард сборной Исландии: «Это безумие. Едем побеждать Украину»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андри Гудйонсен (справа)

Форвард сборной Исландии Андри Лукас Гудйонсен после победы над Израилем 4:1 не может поверить, что у него будет шансы выйти на Евро-2024.

В решающем матче команда сыграет против Украины.

«Мы вышли в финал отбора на Евро! Это просто безумие. Матч с Украиной будет тяжелым, но мы едем побеждать. С Израилем было тяжело, много разных событий, но мы хорошо себя показали, особенно на стандартах».

«Остался последний матч, нужно выигрывать, чтобы поехать на Евро», — сказал Гудйонсен.

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта.

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Украина - Исландия сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024
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Комментарии 2
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Octopus
Да, решимости исландцам не занимать. Необходимо сыграть как в последний раз, иначе опять исландцы оставят нас за бортом турнира.
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+2
PETP0
Стандарти - це наш біль, треба Реброву над цим голову поламати. 
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0
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