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  4. Тренер сборной Исландии отметил важный позитив перед матчем с Украиной
Чемпионат Европы
22 марта 2024, 10:49 |
2879
1

Тренер сборной Исландии отметил важный позитив перед матчем с Украиной

Харейде доволен, что удалось забить четыре гола

22 марта 2024, 10:49 |
2879
1
Тренер сборной Исландии отметил важный позитив перед матчем с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Оге Харейде

Сборная Исландии в матче полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 обыграла Израиль 4:1 и пробилась в финал, где сыграет против Украины за выход на чемпионат Европы.

Наставника исландцев Оге Харейде порадовало, что команда забила четыре мяча, а хет-трик оформил игрок «Дженоа» Альберт Гудмундссон.

«Было очень важно победить именно так, потому что нам в матчах квалификации очень не хватало голов, мы мало забивали. А теперь вернулся Гудмундссон и показал свой класс».

«Это очень поднимет мораль коллектива. Мы показали, что у нас команда, которая готова работать на поле, но и команда, у которой есть техничные игроки», – сказал Харейде.

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта.

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Оге Харейде сборная Исландии по футболу Украина - Исландия сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник УЕФА
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Octopus
Раззабивался зачем-то исландец, к 26 годам у него всего 5 голов в 25 официальных матчах за сборную, из них 3 вчера.
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