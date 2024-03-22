Тренер сборной Исландии отметил важный позитив перед матчем с Украиной

Сборная Исландии в матче полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 обыграла Израиль 4:1 и пробилась в финал, где сыграет против Украины за выход на чемпионат Европы.

Наставника исландцев Оге Харейде порадовало, что команда забила четыре мяча, а хет-трик оформил игрок «Дженоа» Альберт Гудмундссон.

«Было очень важно победить именно так, потому что нам в матчах квалификации очень не хватало голов, мы мало забивали. А теперь вернулся Гудмундссон и показал свой класс».

«Это очень поднимет мораль коллектива. Мы показали, что у нас команда, которая готова работать на поле, но и команда, у которой есть техничные игроки», – сказал Харейде.

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта.