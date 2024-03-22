В субботу, 23 марта, состоится перенесенный матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ЛНЗ и «Минай».

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Игра состоится в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало матча запланировано в 15:30.

До начала матча «ЛНЗ» занимает 8 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 25 очков. «Минай» занимает последнюю (16) строчку, сыграв 19 матчей и набрав 10 очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.