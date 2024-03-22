Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Минай
В Черкассах состоится перенесенный матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 23 марта, состоится перенесенный матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ЛНЗ и «Минай».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра состоится в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало матча запланировано в 15:30.
До начала матча «ЛНЗ» занимает 8 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 25 очков. «Минай» занимает последнюю (16) строчку, сыграв 19 матчей и набрав 10 очков.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даяна в непростом поединке переиграла Дарью в 1/32 финала турнира WTA 1000 в США
Валерий Василенко – о кадрах, которые решают все, накануне матча сборной против Боснии