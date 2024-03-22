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Украина. Премьер лига
22 марта 2024, 09:34 |
73
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Минай

В Черкассах состоится перенесенный матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги

22 марта 2024, 09:34 |
73
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Минай
УПЛ

В субботу, 23 марта, состоится перенесенный матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ЛНЗ и «Минай».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра состоится в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало матча запланировано в 15:30.

До начала матча «ЛНЗ» занимает 8 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 25 очков. «Минай» занимает последнюю (16) строчку, сыграв 19 матчей и набрав 10 очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.

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Источник Sport.ua
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