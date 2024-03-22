ЛНЗ Черкассы

ЛНЗ – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 марта в 15:30 Перенесенный матч 17-го тура УПЛ
В субботу, 23 марта, состоится перенесенный матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ЛНЗ и «Минай».
Игра состоится в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало матча запланировано в 15:30.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
До начала матча «ЛНЗ» занимает 8 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 25 очков.
«Минай» занимает последнюю (16) строчку, сыграв 19 матчей и набрав 10 очков.
ЛНЗ – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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