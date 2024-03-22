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Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
23.03.2024 15:30 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 марта 2024, 09:28 |
40
0

ЛНЗ – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 марта в 15:30 Перенесенный матч 17-го тура УПЛ

22 марта 2024, 09:28 |
40
0
ЛНЗ – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЛНЗ

В субботу, 23 марта, состоится перенесенный матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ЛНЗ и «Минай».

Игра состоится в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало матча запланировано в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

До начала матча «ЛНЗ» занимает 8 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 25 очков.

«Минай» занимает последнюю (16) строчку, сыграв 19 матчей и набрав 10 очков.

ЛНЗ – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Источник Sport.ua
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