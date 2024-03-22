ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 марта

В пятницу, 22 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Украина U-21 – Марокко U-23

7.80 – 5.20 – 1.26

21:45 Нидерланды – Шотландия

1.45 – 4.50 – 8.10

22:30 Испания – Колумбия

1.75 – 3.80 – 5.00

ТЕННИС

17:00 Аранча Рус – Марта Костюк

4.10 – 1.24

21:30 Наоми Осака – Элина Свитолина

1.95 – 1.85