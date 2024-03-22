Другие новости22 марта 2024, 06:27 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 марта
Важные события во всех видах спорта
22 марта 2024, 06:27 |
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В пятницу, 22 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:00 Украина U-21 – Марокко U-23
21:45 Нидерланды – Шотландия
22:30 Испания – Колумбия
ТЕННИС
17:00 Аранча Рус – Марта Костюк
21:30 Наоми Осака – Элина Свитолина
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