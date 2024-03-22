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22 марта 2024, 06:27 |
17
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 марта

Важные события во всех видах спорта

22 марта 2024, 06:27 |
17
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 марта
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 22 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Украина U-21 – Марокко U-23

Favbet 7.80 – 5.20 – 1.26

21:45 Нидерланды – Шотландия

Favbet 1.45 – 4.50 – 8.10

22:30 Испания – Колумбия

Favbet 1.75 – 3.80 – 5.00

ТЕННИС

17:00 Аранча Рус – Марта Костюк

Favbet 4.10 – 1.24

21:30 Наоми Осака – Элина Свитолина

Favbet 1.95 – 1.85

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Источник Sport.ua
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