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22 марта 2024, 11:00 |
5690
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

22 марта 2024, 11:00 |
5690
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 марта
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В пятницу, 22 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Марокко U-23 – Украина U-21

Ggbet 1.27 – 5.11 – 9.31

КИБЕРСПОРТ (CS2)

16:00 MOUZ – Complexity Gaming

Ggbet 1.55 – 2.42

19:00 Team Spirit – Natus Vincere

Ggbet 1.31 – 3.41

19:00 ECSTATIC – FURIA Esports

Ggbet 2.42 – 1.55

КИБЕРСПОРТ (Dota 2)

17:00 OG – Natus Vincere Junior

Ggbet 1.07 – 7.38

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Источник Sport.ua
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