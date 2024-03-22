СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 марта

В пятницу, 22 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Марокко U-23 – Украина U-21

1.27 – 5.11 – 9.31

КИБЕРСПОРТ (CS2)

16:00 MOUZ – Complexity Gaming

1.55 – 2.42

19:00 Team Spirit – Natus Vincere

1.31 – 3.41

19:00 ECSTATIC – FURIA Esports

2.42 – 1.55

КИБЕРСПОРТ (Dota 2)

17:00 OG – Natus Vincere Junior

1.07 – 7.38