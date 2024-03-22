Другие новости22 марта 2024, 11:00 |
5690
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
22 марта 2024, 11:00 |
5690
0
В пятницу, 22 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
20:00 Марокко U-23 – Украина U-21
КИБЕРСПОРТ (CS2)
16:00 MOUZ – Complexity Gaming
19:00 Team Spirit – Natus Vincere
19:00 ECSTATIC – FURIA Esports
КИБЕРСПОРТ (Dota 2)
17:00 OG – Natus Vincere Junior
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 марта 2024, 03:19 1
Михаил мог сделать счет 3:1 в полуфинальном поединке плей-офф Евро-2024
Футбол | 22 марта 2024, 08:12 0
Решающий поединок состоится 26 марта в 21:45 по Киеву в польском Вроцлаве
Футбол | 21.03.2024, 23:16
Футбол | 21.03.2024, 23:45
Футбол | 22.03.2024, 03:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.03.2024, 20:42 1
20.03.2024, 16:57 30
21.03.2024, 16:39 2
21.03.2024, 09:31 20
22.03.2024, 00:23 14
22.03.2024, 05:15 1
20.03.2024, 19:01 2
21.03.2024, 07:33 13