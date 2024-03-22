22 марта в 20:00 по Киеву пройдет товарищеский матч на стадионе Мардан в турецкой Анталье.

Сборная Украины U-21 выйдет на контрольный поединок с командой Марокко U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Унаи Мельгосы в Турции ведет подготовку к матчам отбора к ЧЕ-2025 U-21.

26 марта в 14:00 в квалификации Евро-2025 U-21 сборная Украины U-21 сыграет против команды Азербайджана U-21, матч пройдет в Баку на Азерсун Арена.

Команда Унаи Мельгосы уверенно возглавляет таблицу группы F, набрав 15 очков из 15 возможных.

Сборная Марокко U-23 в результате жеребьевки стала соперником по группе на Олимпиаде-2024 для команды Украины U-23 под руководством Руслана Ротаня

Где смотреть онлайн товарищеский матч Украина U-21 – Марокко U-23

Видеотрансляция проводится на официальном YouTube-канале УАФ.