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22 марта 2024, 02:11 | Обновлено 22 марта 2024, 02:14
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Где смотреть онлайн товарищеский матч Украина U-21 – Марокко U-23

22 марта в 22:00 состоится контрольный поединок в турецкой Анталье

22 марта 2024, 02:11 | Обновлено 22 марта 2024, 02:14
72
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч Украина U-21 – Марокко U-23
УАФ

22 марта в 20:00 по Киеву пройдет товарищеский матч на стадионе Мардан в турецкой Анталье.

Сборная Украины U-21 выйдет на контрольный поединок с командой Марокко U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Унаи Мельгосы в Турции ведет подготовку к матчам отбора к ЧЕ-2025 U-21.

26 марта в 14:00 в квалификации Евро-2025 U-21 сборная Украины U-21 сыграет против команды Азербайджана U-21, матч пройдет в Баку на Азерсун Арена.

Команда Унаи Мельгосы уверенно возглавляет таблицу группы F, набрав 15 очков из 15 возможных.

Сборная Марокко U-23 в результате жеребьевки стала соперником по группе на Олимпиаде-2024 для команды Украины U-23 под руководством Руслана Ротаня

Где смотреть онлайн товарищеский матч Украина U-21 – Марокко U-23

Видеотрансляция проводится на официальном YouTube-канале УАФ.

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Источник Sport.ua
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