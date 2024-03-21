ВИДЕО. Зеница ока! Довбик вывел Украину вперед в матче с Боснией
На 88-й минуте сине-желтые забили ключевой гол в квалификации Евро-2024
21 марта в 21:45 по киевскому времени проходит полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024
На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встречаются сборные Боснии и Герцеговины и Украины.
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На 88-й минуте сине-желтые забили ключевой гол. После навеса от Яремчук Артем Довбик вывел Украину вперед в матче с Боснией (2:1)
❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео голов в матче Боснии с Украиной
ГОЛ! 1:2. Довбик, 88 мин.
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