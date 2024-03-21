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Чемпионат Европы
21 марта 2024, 23:43 | Обновлено 22 марта 2024, 00:08
2035
0

ВИДЕО. Зеница ока! Довбик вывел Украину вперед в матче с Боснией

На 88-й минуте сине-желтые забили ключевой гол в квалификации Евро-2024

21 марта 2024, 23:43 | Обновлено 22 марта 2024, 00:08
2035
0
ВИДЕО. Зеница ока! Довбик вывел Украину вперед в матче с Боснией

21 марта в 21:45 по киевскому времени проходит полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024

На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встречаются сборные Боснии и Герцеговины и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 88-й минуте сине-желтые забили ключевой гол. После навеса от Яремчук Артем Довбик вывел Украину вперед в матче с Боснией (2:1)

❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео голов в матче Боснии с Украиной

ГОЛ! 1:2. Довбик, 88 мин.

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Источник Sport.ua
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