ВИДЕО. Важнейший гол. Яремчук сравнял счет в Боснии на 85-й минуте
Последовал пас на ход от Мудрика, ассист от Конопли, гол Яремчука
21 марта в 21:45 по киевскому времени проходит полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024
На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встречаются сборные Боснии и Герцеговины и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Роман Яремчук сравнял счет на 85-й минуте, 1:1. Последовал пас на ход от Мудрика, ассист от Конопли, гол Яремчука!
❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео голов в матче Боснии с Украиной
ГОЛ! 1:1. Яремчук, 85 мин.
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