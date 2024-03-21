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  4. ВИДЕО. Важнейший гол. Яремчук сравнял счет в Боснии на 85-й минуте
Чемпионат Европы
21 марта 2024, 23:31 | Обновлено 21 марта 2024, 23:47
2933
0

ВИДЕО. Важнейший гол. Яремчук сравнял счет в Боснии на 85-й минуте

Последовал пас на ход от Мудрика, ассист от Конопли, гол Яремчука

21 марта 2024, 23:31 | Обновлено 21 марта 2024, 23:47
2933
0
ВИДЕО. Важнейший гол. Яремчук сравнял счет в Боснии на 85-й минуте

21 марта в 21:45 по киевскому времени проходит полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024

На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встречаются сборные Боснии и Герцеговины и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Роман Яремчук сравнял счет на 85-й минуте, 1:1. Последовал пас на ход от Мудрика, ассист от Конопли, гол Яремчука!

❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео голов в матче Боснии с Украиной

ГОЛ! 1:1. Яремчук, 85 мин.

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Источник Sport.ua
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