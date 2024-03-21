Так а кто забил? УЕФА перезаписал мяч Хаджикадунича на автогол Матвиенко

21 марта проходит матч 1/2 полуфинала плей-офф Евро-2024 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

На 57-й минуте Деннис Хаджикадунич подставил ногу под прострел Дедича с правого угла штрафной и попал в дальний угол.

Однако после изучения повторов мяч Хаджикадунича УЕФА перезаписал на автогол Николая Матвиенко.

На 83-й минуте счет 1:0 в пользу БИГ.

Видео автогола Николая Матвиенко