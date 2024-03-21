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Чемпионат Европы
21 марта 2024, 23:29 | Обновлено 21 марта 2024, 23:35
1362
0

Так а кто забил? УЕФА перезаписал мяч Хаджикадунича на автогол Матвиенко

Босния и Герцеговина вышла вперед в поединке против Украины на 56-й минуте

21 марта 2024, 23:29 | Обновлено 21 марта 2024, 23:35
1362
0
Так а кто забил? УЕФА перезаписал мяч Хаджикадунича на автогол Матвиенко
Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта проходит матч 1/2 полуфинала плей-офф Евро-2024 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

На 57-й минуте Деннис Хаджикадунич подставил ногу под прострел Дедича с правого угла штрафной и попал в дальний угол.

Однако после изучения повторов мяч Хаджикадунича УЕФА перезаписал на автогол Николая Матвиенко.

На 83-й минуте счет 1:0 в пользу БИГ.

Видео автогола Николая Матвиенко

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Источник Sport.ua
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