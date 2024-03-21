Чемпионат Европы21 марта 2024, 23:29 | Обновлено 21 марта 2024, 23:35
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Так а кто забил? УЕФА перезаписал мяч Хаджикадунича на автогол Матвиенко
Босния и Герцеговина вышла вперед в поединке против Украины на 56-й минуте
21 марта 2024, 23:29 | Обновлено 21 марта 2024, 23:35
1362
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21 марта проходит матч 1/2 полуфинала плей-офф Евро-2024 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.
На 57-й минуте Деннис Хаджикадунич подставил ногу под прострел Дедича с правого угла штрафной и попал в дальний угол.
Однако после изучения повторов мяч Хаджикадунича УЕФА перезаписал на автогол Николая Матвиенко.
На 83-й минуте счет 1:0 в пользу БИГ.
Видео автогола Николая Матвиенко
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