ВИДЕО. Автогол Матвиенко. В начале второго тайма Босния вышла вперед

21 марта в 21:45 по киевскому времени проходит полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024

На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встречаются сборные Боснии и Герцеговины и Украины.

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В начале второго тайма Босния вышла вперед (1:0).

На 56-й минуте Деннис Хаджикадунич подставлял ногу под прострел Амара Дедича с правого угла штрафной, и мяч попал в дальний угол.

После изучения повторов мяч записан как автогол защитника Николая Матвиенко.

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ГОЛ! 1:0. Матвиенко, 56 мин (автогол)