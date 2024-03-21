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Чемпионат Европы
21 марта 2024, 23:09 | Обновлено 21 марта 2024, 23:42
3534
1

ВИДЕО. Автогол Матвиенко. В начале второго тайма Босния вышла вперед

На 56-й минуте после рикошета мяч попал в угол ворот сине-желтых

21 марта 2024, 23:09 | Обновлено 21 марта 2024, 23:42
3534
1
ВИДЕО. Автогол Матвиенко. В начале второго тайма Босния вышла вперед

21 марта в 21:45 по киевскому времени проходит полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024

На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встречаются сборные Боснии и Герцеговины и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В начале второго тайма Босния вышла вперед (1:0).

На 56-й минуте Деннис Хаджикадунич подставлял ногу под прострел Амара Дедича с правого угла штрафной, и мяч попал в дальний угол.

После изучения повторов мяч записан как автогол защитника Николая Матвиенко.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео голов в матче Боснии с Украиной

ГОЛ! 1:0. Матвиенко, 56 мин (автогол)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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igor shmuylo
ето уже не первый раз ко гда от матвиенко забивают гол . не пора бы реброву его посадить на лавочку .и честно говоря   от него пользы не какой . 
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