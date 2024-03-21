ВИДЕО. Автогол Матвиенко. В начале второго тайма Босния вышла вперед
На 56-й минуте после рикошета мяч попал в угол ворот сине-желтых
21 марта в 21:45 по киевскому времени проходит полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024
На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встречаются сборные Боснии и Герцеговины и Украины.
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В начале второго тайма Босния вышла вперед (1:0).
На 56-й минуте Деннис Хаджикадунич подставлял ногу под прострел Амара Дедича с правого угла штрафной, и мяч попал в дальний угол.
После изучения повторов мяч записан как автогол защитника Николая Матвиенко.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео голов в матче Боснии с Украиной
ГОЛ! 1:0. Матвиенко, 56 мин (автогол)
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