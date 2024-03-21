Чемпионат Европы21 марта 2024, 23:16 | Обновлено 21 марта 2024, 23:21
7967
5
Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
Петр Слонка красноречиво отреагировал на пропущенный гол от Боснии и Герцеговины
21 марта 2024, 23:16 | Обновлено 21 марта 2024, 23:21
7967
5
21 марта проходит матч 1/2 полуфинала плей-офф Евро-2024 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.
На 57-й минуте Деннис Хаджикадунич подставил ногу под прострел Дедича с правого угла штрафной и попал в дальний угол.
Польский журналист Петр Слонка после пропущенного мяча красноречиво выразился в своем Telegram:
«Это невероятно... Украина играет очень плохо», – написал Слонка.
На 70-й минуте счет 1:0 в пользу БиГ.
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Комментарии 5
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Справедлива оцінка сьогоднішньої гри
оце так новина. а шо сказав журналіст з Мальти?
Добре що наостанок заспокоїли поляка.
да всю Независимую историю только и мучаемся на поле ...
Всё верно сказал
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