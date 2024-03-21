Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»

21 марта проходит матч 1/2 полуфинала плей-офф Евро-2024 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

На 57-й минуте Деннис Хаджикадунич подставил ногу под прострел Дедича с правого угла штрафной и попал в дальний угол.

Польский журналист Петр Слонка после пропущенного мяча красноречиво выразился в своем Telegram:

«Это невероятно... Украина играет очень плохо», – написал Слонка.

На 70-й минуте счет 1:0 в пользу БиГ.