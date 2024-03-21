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Чемпионат Европы
21 марта 2024, 23:16 | Обновлено 21 марта 2024, 23:21
7967
5

Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»

Петр Слонка красноречиво отреагировал на пропущенный гол от Боснии и Герцеговины

21 марта 2024, 23:16 | Обновлено 21 марта 2024, 23:21
7967
5
Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта проходит матч 1/2 полуфинала плей-офф Евро-2024 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

На 57-й минуте Деннис Хаджикадунич подставил ногу под прострел Дедича с правого угла штрафной и попал в дальний угол.

Польский журналист Петр Слонка после пропущенного мяча красноречиво выразился в своем Telegram:

«Это невероятно... Украина играет очень плохо», – написал Слонка.

На 70-й минуте счет 1:0 в пользу БиГ.

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Петр Слонка сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Босния и Герцеговина - Украина Евро-2024
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Комментарии 5
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Oleksandr Taktaiev
Справедлива оцінка сьогоднішньої гри 
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+8
Henriklarsson11
оце так новина.  а шо сказав журналіст з Мальти?
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+2
vivas057
Добре що наостанок заспокоїли поляка.
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+1
T-800
да всю Независимую историю только и мучаемся на поле ...
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0
Alexey75
Всё верно сказал 
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0
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