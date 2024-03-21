Оно того стоило? Сербия в преддверие Евро-2024 опозорилась в москве
Балканская сборная крупно проиграла в спарринге
В москве состоялся товарищеский матч между национальной командой рф и сборной Сербии.
Финальный счет игры оказался удручающим для гостей с Балкан – они проиграли со счетом 0:4.
Как известно, сборная Сербии готовится к финальной части Евро-2024. Она, напомним, на групповой стадии чемпионата континента сыграет в квартете С вместе с командами Словении, Дании и Англии.
Товарищеский матч
Россия – Сербия – 4:0
Голы: Ан.Миранчук, 22, Осипенко, 32, Ал-й Миранчук, 55, Сергеев, 90+1.
Удален Гайич, 21 (Сербия).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Босния и Герцеговина – Украина. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф Евро-2024
21 марта в 21:45 состоится полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024