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21 марта 2024, 22:38 | Обновлено 21 марта 2024, 22:48
1059
1

Оно того стоило? Сербия в преддверие Евро-2024 опозорилась в москве

Балканская сборная крупно проиграла в спарринге

21 марта 2024, 22:38 | Обновлено 21 марта 2024, 22:48
1059
1
Оно того стоило? Сербия в преддверие Евро-2024 опозорилась в москве
Twitter. Сборная Сербии

В москве состоялся товарищеский матч между национальной командой рф и сборной Сербии.

Финальный счет игры оказался удручающим для гостей с Балкан – они проиграли со счетом 0:4.

Как известно, сборная Сербии готовится к финальной части Евро-2024. Она, напомним, на групповой стадии чемпионата континента сыграет в квартете С вместе с командами Словении, Дании и Англии.

Товарищеский матч

Россия – Сербия – 4:0

Голы: Ан.Миранчук, 22, Осипенко, 32, Ал-й Миранчук, 55, Сергеев, 90+1.

Удален Гайич, 21 (Сербия).

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Источник Sport.ua
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Виктор Войцеховский
Педорублики не пахнут для сербских шлендр. Но красиво конечно их уделали
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