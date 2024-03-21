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Сборная УКРАИНЫ
21 марта 2024, 22:50 |
563
0

ФОТО. Фанаты вывесили патриотические баннеры на матче Босния – Украина

В Зенице проходит полуфинальный поединок плей-офф отбора на Евро-2024

21 марта 2024, 22:50 |
563
0
ФОТО. Фанаты вывесили патриотические баннеры на матче Босния – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта проходит полуфинальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.

На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница играют сборные Боснии и Герцеговины и Украины. В первом тайме команды голов не забивали.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На телекамеры попали баннеры, которые были вывешены украинскими фанатами.

«Россия – страна террорист.

ООН все еще бесполезна. Сребреница 1995 (массовые убийства во время в ходе Боснийской войны), Украина – сейчас», – написано на баннерах.

В случае победы в матче сине-желтые выйдут в финал плей-офф (26 марта, Вроцлав) на победителя поединка между Израилем и Исландией.

Если игра завершится поражением, украинская команда 26 марта сыграет в польском Вроцлаве товарищеский матч против проигравшей команды во второй паре.

ФОТО. Фанаты вывесили патриотические баннеры на игре Босния – Украина

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Источник Zorya Londonsk
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