ФОТО. Фанаты вывесили патриотические баннеры на матче Босния – Украина

21 марта проходит полуфинальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.

На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница играют сборные Боснии и Герцеговины и Украины. В первом тайме команды голов не забивали.

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На телекамеры попали баннеры, которые были вывешены украинскими фанатами.

«Россия – страна террорист.

ООН все еще бесполезна. Сребреница 1995 (массовые убийства во время в ходе Боснийской войны), Украина – сейчас», – написано на баннерах.

В случае победы в матче сине-желтые выйдут в финал плей-офф (26 марта, Вроцлав) на победителя поединка между Израилем и Исландией.

Если игра завершится поражением, украинская команда 26 марта сыграет в польском Вроцлаве товарищеский матч против проигравшей команды во второй паре.

ФОТО. Фанаты вывесили патриотические баннеры на игре Босния – Украина