Бражко дебютировал в составе национальной сборной Украины
Хавбек впервые играет за главную команду страны
Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко появился в стартовом составе сборной Украины на полуфинальный поединок плей-офф отбора Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины.
Это первая в карьере игра 22-летнего уроженца Запорожье за национальную сборную Украины.
Бражко, напомним, был внесен тренерским штабом украинской команды на поединок с Боснией-и Герцеговиной под 14-м игровым номером.
Ранее в карьере Владимир Бражко провел 31 поединок в составе молодежной и юношеских сборных Украины, забил 3 гола.
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