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Чемпионат Европы
21 марта 2024, 22:06 | Обновлено 21 марта 2024, 22:13
306
0

Бражко дебютировал в составе национальной сборной Украины

Хавбек впервые играет за главную команду страны

21 марта 2024, 22:06 | Обновлено 21 марта 2024, 22:13
306
0
Бражко дебютировал в составе национальной сборной Украины
УАФ. Владимир Бражко

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко появился в стартовом составе сборной Украины на полуфинальный поединок плей-офф отбора Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины.

Это первая в карьере игра 22-летнего уроженца Запорожье за национальную сборную Украины.

Бражко, напомним, был внесен тренерским штабом украинской команды на поединок с Боснией-и Герцеговиной под 14-м игровым номером.

Ранее в карьере Владимир Бражко провел 31 поединок в составе молодежной и юношеских сборных Украины, забил 3 гола.

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Источник Sport.ua
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