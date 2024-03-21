Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины ожидает провокации от боснийских болельщиков
Чемпионат Европы
21 марта 2024, 21:56 |
1104
0

Экс-игрок сборной Украины ожидает провокации от боснийских болельщиков

Артем Федецкий высказался о матче против Боснии и Герцеговины

21 марта 2024, 21:56 |
1104
0
Экс-игрок сборной Украины ожидает провокации от боснийских болельщиков
УАФ. Артем Федецкий

21 марта проходит полуфинальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.

На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница играют сборные Боснии и Герцеговины и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался об этом поединке.

«Я желаю нашей сборной не обращать внимание на разные провокации, а они однозначно будут. Мне кажется, что вспомнят нам и происходящую в Украине войну. Могут какие-нибудь кричалки свои. От этого нужно полностью отвлечься, делать свое дело, ребята понимают, что они играют в футболке сборной Украины.

Лично для меня – это была самая высокая вершина в карьере. Когда ты одеваешь футболку сборной, невзирая на то, за какой клуб ты играешь. Для меня сборная – это всегда было что-то особенное. Тем более в сегодняшних реалиях, когда за тебя болеет абсолютно вся страна, когда в первую очередь наши защитники будут смотреть. Я уверен, что ребята не подведут», – рассказал Федецкий.

По теме:
ФОТО. Фанаты вывесили патриотические баннеры на матче Босния – Украина
Ребров готовится к заменам в перерыве матча с Боснией и Герцеговиной?
В УЕФА дали прогноз на матч Босния и Герцеговина – Украина по 15 минутам
сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Евро-2024 Украинская ассоциация футбола Босния и Герцеговина - Украина болельщики провокация Артем Федецкий
Источник Трибуна
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В ФИФА обновили календарь матчей Украины U-23 на Олимпиаде-2024
Футбол | 21 марта 2024, 22:59 0
В ФИФА обновили календарь матчей Украины U-23 на Олимпиаде-2024
В ФИФА обновили календарь матчей Украины U-23 на Олимпиаде-2024

В первых двух турах время начала матчей группового раунда изменено

Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
Футбол | 21 марта 2024, 08:13 8
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера

Королевский клуб готов предложить Давиду Де Хеа контракт на год с возможностью продления

Экс-жена парня Соболенко: «Он не собирался умирать. Скорее всего, был пьян»
Теннис | 21.03.2024, 07:01
Экс-жена парня Соболенко: «Он не собирался умирать. Скорее всего, был пьян»
Экс-жена парня Соболенко: «Он не собирался умирать. Скорее всего, был пьян»
ДЕОНАС: «По моему мнению, играть с боснийцами должен Бущан»
Футбол | 21.03.2024, 18:29
ДЕОНАС: «По моему мнению, играть с боснийцами должен Бущан»
ДЕОНАС: «По моему мнению, играть с боснийцами должен Бущан»
Ребров определил состав сборной Украины на важнейший матч в Боснии
Футбол | 21.03.2024, 20:30
Ребров определил состав сборной Украины на важнейший матч в Боснии
Ребров определил состав сборной Украины на важнейший матч в Боснии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
21.03.2024, 07:07 8
Футбол
Цуренко с камбеком обыграла 55-ю ракетку мира на старте WTA 1000 в Майами
Цуренко с камбеком обыграла 55-ю ракетку мира на старте WTA 1000 в Майами
20.03.2024, 01:59 4
Теннис
Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
19.03.2024, 18:51 41
Футбол
Дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 обыграла македонцев в отборе к Евро
Дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 обыграла македонцев в отборе к Евро
20.03.2024, 16:57 30
Футбол
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
21.03.2024, 07:33 13
Футбол
Соболенко впервые прокомментировала смерть своего парня
Соболенко впервые прокомментировала смерть своего парня
21.03.2024, 07:11 15
Теннис
С кем сыграет Украина? Результаты жеребьевки футбольного турнира ОИ-2024
С кем сыграет Украина? Результаты жеребьевки футбольного турнира ОИ-2024
20.03.2024, 21:45 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем