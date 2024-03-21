Экс-игрок сборной Украины ожидает провокации от боснийских болельщиков

21 марта проходит полуфинальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.

На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница играют сборные Боснии и Герцеговины и Украины.

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Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался об этом поединке.

«Я желаю нашей сборной не обращать внимание на разные провокации, а они однозначно будут. Мне кажется, что вспомнят нам и происходящую в Украине войну. Могут какие-нибудь кричалки свои. От этого нужно полностью отвлечься, делать свое дело, ребята понимают, что они играют в футболке сборной Украины.

Лично для меня – это была самая высокая вершина в карьере. Когда ты одеваешь футболку сборной, невзирая на то, за какой клуб ты играешь. Для меня сборная – это всегда было что-то особенное. Тем более в сегодняшних реалиях, когда за тебя болеет абсолютно вся страна, когда в первую очередь наши защитники будут смотреть. Я уверен, что ребята не подведут», – рассказал Федецкий.