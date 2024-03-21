ФОТО. Сборная Украины провела разминку перед началом матча с Боснией
Матч начнется в 21:45
21 марта в 21:45 по киевскому времени состоится полуфинальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024
На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Украины.
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Пресс-служба УАФ опубликовала несколько фотографий предматчевой разминки главной команды страны перед началом игры с боснийцами.
В случае победы в матче сине-желтые выйдут в финал плей-офф (26 марта, Вроцлав) на победителя поединка между Израилем и Исландией.
Если игра завершится поражением, украинская команда 26 марта сыграет в польском Вроцлаве товарищеский матч против проигравшей команды во второй паре.
ФОТО. Сборная Украины провела разминку перед началом матча с Боснией
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