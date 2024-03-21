Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сборная Украины провела разминку перед началом матча с Боснией
Чемпионат Европы
21 марта 2024, 21:36 | Обновлено 21 марта 2024, 22:25
341
0

ФОТО. Сборная Украины провела разминку перед началом матча с Боснией

Матч начнется в 21:45

21 марта 2024, 21:36 | Обновлено 21 марта 2024, 22:25
341
0
ФОТО. Сборная Украины провела разминку перед началом матча с Боснией
УАФ

21 марта в 21:45 по киевскому времени состоится полуфинальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024

На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Пресс-служба УАФ опубликовала несколько фотографий предматчевой разминки главной команды страны перед началом игры с боснийцами.

В случае победы в матче сине-желтые выйдут в финал плей-офф (26 марта, Вроцлав) на победителя поединка между Израилем и Исландией.

Если игра завершится поражением, украинская команда 26 марта сыграет в польском Вроцлаве товарищеский матч против проигравшей команды во второй паре.

ФОТО. Сборная Украины провела разминку перед началом матча с Боснией

По теме:
ФОТО. Фанаты вывесили патриотические баннеры на матче Босния – Украина
Ребров готовится к заменам в перерыве матча с Боснией и Герцеговиной?
В УЕФА дали прогноз на матч Босния и Герцеговина – Украина по 15 минутам
сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Евро-2024 Украинская ассоциация футбола Босния и Герцеговина - Украина фото тренировка
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок сборной Украины ожидает провокации от боснийских болельщиков
Футбол | 21 марта 2024, 21:56 0
Экс-игрок сборной Украины ожидает провокации от боснийских болельщиков
Экс-игрок сборной Украины ожидает провокации от боснийских болельщиков

Артем Федецкий высказался о матче против Боснии и Герцеговины

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 21 марта 2024, 07:07 8
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина

21 марта в 21:45 состоится полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024

Грузия – Люксембург. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф Евро-2024
Футбол | 21.03.2024, 18:01
Грузия – Люксембург. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф Евро-2024
Грузия – Люксембург. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф Евро-2024
Поставить на место Милошевича. И доказать, что Украина сильнее
Футбол | 21.03.2024, 19:30
Поставить на место Милошевича. И доказать, что Украина сильнее
Поставить на место Милошевича. И доказать, что Украина сильнее
Ребров определил состав сборной Украины на важнейший матч в Боснии
Футбол | 21.03.2024, 20:30
Ребров определил состав сборной Украины на важнейший матч в Боснии
Ребров определил состав сборной Украины на важнейший матч в Боснии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шанс для Цуренко. Экс-вторая ракетка мира снялась с супертурнира в Майами
Шанс для Цуренко. Экс-вторая ракетка мира снялась с супертурнира в Майами
20.03.2024, 00:59
Теннис
Цуренко с камбеком обыграла 55-ю ракетку мира на старте WTA 1000 в Майами
Цуренко с камбеком обыграла 55-ю ракетку мира на старте WTA 1000 в Майами
20.03.2024, 01:59 4
Теннис
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
21.03.2024, 07:33 13
Футбол
Обладатель Кубка Стэнли покончил с собой в возрасте 52 лет
Обладатель Кубка Стэнли покончил с собой в возрасте 52 лет
20.03.2024, 17:56
Хоккей
Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
20.03.2024, 07:12 6
Футбол
Челси и Ман Сити рискуют быть исключенными из АПЛ
Челси и Ман Сити рискуют быть исключенными из АПЛ
20.03.2024, 20:23 8
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – абсолютный убийца, он плохой человек»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – абсолютный убийца, он плохой человек»
19.03.2024, 23:23 3
Бокс
Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ
Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ
20.03.2024, 00:03 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем