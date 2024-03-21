ФОТО. Шевченко посетит сверхважный матч сборной Украины против Боснии
Президент будет наблюдать вживую за матчем плей-офф отбора на Евро-2024
21 марта в 21:45 по киевскому времени состоится полуфинальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024
На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Легенда украинского футбола и действующий президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко будет наблюдать вживую за сверхважным матчем сборной Украины. Соответствующим фото он поделился в своих социальных сетях.
В случае победы в матче сине-желтые выйдут в финал плей-офф (26 марта, Вроцлав) на победителя поединка между Израилем и Исландией.
Если игра завершится поражением, украинская команда 26 марта сыграет в польском Вроцлаве товарищеский матч против проигравшей команды во второй паре.
ФОТО. Шевченко посетит сверхважный матч сборной Украины против Боснии
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