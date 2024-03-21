21 марта в 21:45 по киевскому времени состоится полуфинальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024

На стадионе «Билино Поле» в городе Зеница встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Украины.

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Легенда украинского футбола и действующий президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко будет наблюдать вживую за сверхважным матчем сборной Украины. Соответствующим фото он поделился в своих социальных сетях.

В случае победы в матче сине-желтые выйдут в финал плей-офф (26 марта, Вроцлав) на победителя поединка между Израилем и Исландией.

Если игра завершится поражением, украинская команда 26 марта сыграет в польском Вроцлаве товарищеский матч против проигравшей команды во второй паре.

ФОТО. Шевченко посетит сверхважный матч сборной Украины против Боснии