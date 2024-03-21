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Англия
21 марта 2024, 22:05 | Обновлено 21 марта 2024, 22:53
2048
0

Арсенал провел секретный матч и был уничтожен аутсайдером Чемпионшипа

Подопечные Микеля Артеты проиграли КПР 0:4, играли футболисты младше 21 года

21 марта 2024, 22:05 | Обновлено 21 марта 2024, 22:53
2048
0
Арсенал провел секретный матч и был уничтожен аутсайдером Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

21 марта лондонский «Арсенал» в Лондоне провел товарищеский матч против КПР, который выступает в Чемпионшипе.

Подопечные Микеля Артеты разгромно проиграли со счетом 0:4. Встреча прошла без болельщиков.

Состав «канониров» в основном состоял из игроков младше 21 года. Единственными игроками первой команды были Такехиро Томиясу и Томас Парти. Японец провёл на поле первый тайм, а ганец отыграл 64 минуты.

Отметим, что КПР является аутсайдером Чемпионшипа и располагается на 20-м месте из 24 с 4 очками.

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Источник Football London
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