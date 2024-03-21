Арсенал провел секретный матч и был уничтожен аутсайдером Чемпионшипа
Подопечные Микеля Артеты проиграли КПР 0:4, играли футболисты младше 21 года
21 марта лондонский «Арсенал» в Лондоне провел товарищеский матч против КПР, который выступает в Чемпионшипе.
Подопечные Микеля Артеты разгромно проиграли со счетом 0:4. Встреча прошла без болельщиков.
Состав «канониров» в основном состоял из игроков младше 21 года. Единственными игроками первой команды были Такехиро Томиясу и Томас Парти. Японец провёл на поле первый тайм, а ганец отыграл 64 минуты.
Отметим, что КПР является аутсайдером Чемпионшипа и располагается на 20-м месте из 24 с 4 очками.
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