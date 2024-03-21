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Испания
21 марта 2024, 19:10 | Обновлено 21 марта 2024, 19:21
553
0

Известна текущая дрим-тим Ла Лиги-2023/24. Учтены успехи Лунина и Довбика?

Названа предварительная версия сборной сезона

21 марта 2024, 19:10 | Обновлено 21 марта 2024, 19:21
553
0
Известна текущая дрим-тим Ла Лиги-2023/24. Учтены успехи Лунина и Довбика?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Издание 90min презентовало свою версию символической сборной нынешнего сезона-2023/2024 в чемпионате Испании.

Напомним, сейчас в Ла Лиге на виду находятся украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик, его партнер по каталонской команды Виктор Цыганков, а также голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин, являющийся основным стражем ворот «галактикос».

Игра Довбика нашла свой отклик у журналистов издания 90min – они включили украинца в команду лучших

Вратарь: Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

Защитники: Ян Коуту («Жирона»), Антонио Рюдигер («Реал»), Дейли Блинд («Жирона»), Жоау Канселу («Барселона»).

Полузащитники: Орельен Тчуамени («Реал»), Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Иско («Бетис»), Джуд Беллингем («Реал»).

Нападающие: Артем Довбик («Жирона»), Антуан Гризманн («Атлетико»).

«Поднимите руки, если бы вы знали, кем был Артем Довбик на этот раз в прошлом году? Опустите руки, потому что вы все врете. О 26-летнем Довбике, перешедшем летом в «Жирону» из «Днепра-1», было мало что известно. После 14 голов в Ла Лиге уже в этом сезоне – этот показатель улучшили только три игрока – центральный нападающий стал одним из самых известных и внушающих страх нападающих в Ла Лиге», – написало авторитетное издание в релизе к выбору в пользу Довбика.

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Ла Лига Артем Довбик Андрей Лунин Виктор Цыганков
Источник 90min
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