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Англия
21 марта 2024, 17:28 | Обновлено 21 марта 2024, 17:29
812
0

Судаков рассказал, что нужно Мудрику для успеха в Челси

Игрок рассчитывает последовать примеру друга и перебраться в топ-чемпионат

21 марта 2024, 17:28 | Обновлено 21 марта 2024, 17:29
812
0
Судаков рассказал, что нужно Мудрику для успеха в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков надеется, что выберет правильный вариант, когда дойдет дело до трансфера в зарубежный чемпионат. Игрок советуется с партнером по сборной Украины Михаилом Мудриком, которому в «Челси» нужны время и доверие.

«Я надеюсь, что приму правильное решение (по дальнейшей карьере – прим). Мы с Мудриком общаемся каждый день, я учусь у него в некоторых аспектах, он дает мне советы. У него в «Челси» новый вызов, но Михаил – талантливый игрок с большими амбициями».

«Думаю, у него большое будущее. Он может играть не только на фланге, но и на позиции десятки и даже форварда. У него все будет хорошо, нужно только время и доверие со стороны «Челси», — сказал Судаков.

Судаков ранее рассказал о своей трансферной ситуации в клубе.

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Георгий Судаков Михаил Мудрик Шахтер Донецк Челси трансферы трансферы УПЛ
Источник 90min
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