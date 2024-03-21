Судаков рассказал, что нужно Мудрику для успеха в Челси

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков надеется, что выберет правильный вариант, когда дойдет дело до трансфера в зарубежный чемпионат. Игрок советуется с партнером по сборной Украины Михаилом Мудриком, которому в «Челси» нужны время и доверие.

«Я надеюсь, что приму правильное решение (по дальнейшей карьере – прим). Мы с Мудриком общаемся каждый день, я учусь у него в некоторых аспектах, он дает мне советы. У него в «Челси» новый вызов, но Михаил – талантливый игрок с большими амбициями».

«Думаю, у него большое будущее. Он может играть не только на фланге, но и на позиции десятки и даже форварда. У него все будет хорошо, нужно только время и доверие со стороны «Челси», — сказал Судаков.

Судаков ранее рассказал о своей трансферной ситуации в клубе.