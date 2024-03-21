Гаэль Монфис – Душан Лайович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 марта французский теннисист Гаэль Монфис (№47 ATP) начнет выступления на турнире ATP 1000 в Майами.

В матче 1-го раунда муж Элины Свитолиной сыграет против Душана Лайовича из Сербии (№52 ATP). Встреча состоится первым запуском вечерней сессии на центральном корте после матча Шнайдер – Киз. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 01:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третий матч теннисистов, обы предыдущих выиграл Монфис.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Джордана Томпсона (№29 ATP).

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