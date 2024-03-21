Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Гаэль Монфис – Душан Лайович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
21 марта 2024, 15:48 |
80
0

Гаэль Монфис – Душан Лайович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го круга в Майами

21 марта 2024, 15:48 |
80
0
Гаэль Монфис – Душан Лайович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

22 марта французский теннисист Гаэль Монфис (№47 ATP) начнет выступления на турнире ATP 1000 в Майами.

В матче 1-го раунда муж Элины Свитолиной сыграет против Душана Лайовича из Сербии (№52 ATP). Встреча состоится первым запуском вечерней сессии на центральном корте после матча Шнайдер – Киз. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 01:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третий матч теннисистов, обы предыдущих выиграл Монфис.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Джордана Томпсона (№29 ATP).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ВИДЕО. Монфис встретился а Майами с легендарным бразильцем Роналдо
ФОТО. Маррей в Майами написал на камере «еще есть жизнь в старой собаке»
ВИДЕО. Маррей за 3 часа выбил Берреттини, который чуть не потерял сознание
Душан Лайович ATP Майами Гаэль Монфис смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОСАКА: «Для меня невероятная честь сыграть против Элины. Ей место в топ-20»
Теннис | 21 марта 2024, 08:01 1
ОСАКА: «Для меня невероятная честь сыграть против Элины. Ей место в топ-20»
ОСАКА: «Для меня невероятная честь сыграть против Элины. Ей место в топ-20»

Японка коротко прокомментировала предстоящий матч против Элины на турнире в Майами

Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
Футбол | 21 марта 2024, 08:13 5
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера

Королевский клуб готов предложить Давиду Де Хеа контракт на год с возможностью продления

Дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 обыграла македонцев в отборе к Евро
Футбол | 20.03.2024, 16:57
Дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 обыграла македонцев в отборе к Евро
Дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 обыграла македонцев в отборе к Евро
По стопам Шевченко? Милан заинтересовался молодым талантом сборной Украины
Футбол | 21.03.2024, 06:58
По стопам Шевченко? Милан заинтересовался молодым талантом сборной Украины
По стопам Шевченко? Милан заинтересовался молодым талантом сборной Украины
Легендарный Анри назвал самого недооцененного футболиста в мире
Футбол | 20.03.2024, 20:42
Легендарный Анри назвал самого недооцененного футболиста в мире
Легендарный Анри назвал самого недооцененного футболиста в мире
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри сравнил силу удара Уайлдера и Нганну
Фьюри сравнил силу удара Уайлдера и Нганну
20.03.2024, 09:40
Бокс
ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
20.03.2024, 19:01 2
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
21.03.2024, 07:07 8
Футбол
Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
20.03.2024, 07:12 4
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – абсолютный убийца, он плохой человек»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – абсолютный убийца, он плохой человек»
19.03.2024, 23:23 2
Бокс
Стало известно, как умер парень Соболенко
Стало известно, как умер парень Соболенко
19.03.2024, 16:18 25
Теннис
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
20.03.2024, 08:42 5
Футбол
Она снова проиграла! Стала известна первая соперница Ястремской в Майами
Она снова проиграла! Стала известна первая соперница Ястремской в Майами
19.03.2024, 20:31 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем