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Лига чемпионов
21 марта 2024, 15:38 |
438
0

ТЧУАМЕНИ: «Реал не может бояться Манчестер Сити»

Обе команды не знают горечи поражений в нынешней Лиге чемпионов

21 марта 2024, 15:38 |
438
0
ТЧУАМЕНИ: «Реал не может бояться Манчестер Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени высказался о предстоящем противостоянии с английским «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Напомним, в прошлом году «Реал» уступил «Манчестер Сити» на полуфинальной стадии (1:1, 0:4), а затем английский клуб стал обладателем трофея.

«Мы — «Реал» Мадрид. Мы не можем кого-то бояться. Напротив, мы рады встретиться с «Манчестер Сити». В нас сидит дух мести», — цитирует Тчуамени Foot11.

Отметим, что обе команды не знают горечи поражений в нынешнем розыгрыше. У «горожан» восемь побед в восьми матчах групповой стадии и 1/8 финала, у «сливочных» – лишь одна ничья (дома с «Лейпцигом») при семи выигрышах

Первый матч между командами состоится 9 апреля в Мадриде,ответный поединок запланирован на 17-е число в Манчестере.

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Орельен Тчуамени Реал Мадрид Лига чемпионов Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити
Источник Sportskeeda
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