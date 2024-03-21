ТЧУАМЕНИ: «Реал не может бояться Манчестер Сити»
Обе команды не знают горечи поражений в нынешней Лиге чемпионов
Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени высказался о предстоящем противостоянии с английским «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Напомним, в прошлом году «Реал» уступил «Манчестер Сити» на полуфинальной стадии (1:1, 0:4), а затем английский клуб стал обладателем трофея.
«Мы — «Реал» Мадрид. Мы не можем кого-то бояться. Напротив, мы рады встретиться с «Манчестер Сити». В нас сидит дух мести», — цитирует Тчуамени Foot11.
Отметим, что обе команды не знают горечи поражений в нынешнем розыгрыше. У «горожан» восемь побед в восьми матчах групповой стадии и 1/8 финала, у «сливочных» – лишь одна ничья (дома с «Лейпцигом») при семи выигрышах
Первый матч между командами состоится 9 апреля в Мадриде,ответный поединок запланирован на 17-е число в Манчестере.
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