Жирона не хочет проблем. Клуб обсуждает с УЕФА допуск в Лигу чемпионов

По информации испанских СМИ, руководство «Жироны» уже сейчас обсуждает с УЕФА вопроса допуска клуба в Лигу чемпионов (и еврокубки вообще), если команда туда выйдет по итогам сезона.

Известно, что у «Жироны» и «Манчестер Сити» один владелец (City Football Group), а УЕФА не разрешает таким командам выступать в одном турнире.

Однако каталонский клуб уже известил УЕФА, что проведет перестановки в руководстве клуба и исключит любое влияние лиц, связанных с «Манчестер Сити». Кроме того, в команде не будет игроков, арендованных у манчестерского клуба.

В «Жироне» уверены, что никаких проблем с допуском в еврокубки не будет.

Сейчас команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика идет на третьей позиции, опережая пятый «Атлетико» на 7 пунктов.