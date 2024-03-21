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  4. Жирона не хочет проблем. Клуб обсуждает с УЕФА допуск в Лигу чемпионов
Испания
21 марта 2024, 15:29 |
2356
2

Жирона не хочет проблем. Клуб обсуждает с УЕФА допуск в Лигу чемпионов

Ведут переговоры с УЕФА

21 марта 2024, 15:29 |
2356
2
Жирона не хочет проблем. Клуб обсуждает с УЕФА допуск в Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанских СМИ, руководство «Жироны» уже сейчас обсуждает с УЕФА вопроса допуска клуба в Лигу чемпионов (и еврокубки вообще), если команда туда выйдет по итогам сезона.

Известно, что у «Жироны» и «Манчестер Сити» один владелец (City Football Group), а УЕФА не разрешает таким командам выступать в одном турнире.

Однако каталонский клуб уже известил УЕФА, что проведет перестановки в руководстве клуба и исключит любое влияние лиц, связанных с «Манчестер Сити». Кроме того, в команде не будет игроков, арендованных у манчестерского клуба.

В «Жироне» уверены, что никаких проблем с допуском в еврокубки не будет.

Сейчас команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика идет на третьей позиции, опережая пятый «Атлетико» на 7 пунктов.

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Жирона УЕФА Лига чемпионов Виктор Цыганков Артем Довбик чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник AS
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Комментарии 2
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Умник
Вот это я понимаю люди готовятся заранее.
Молодцы
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+2
Alex196
Та який вплив мансіті .купують гравців по 5 10 млн і і швидко продають щоб заробити пару млн.Якби там був хозяїн з мансіті то купувили б дорогих гравців
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0
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