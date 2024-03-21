«Я боялся из комнаты в отеле выйти». Зинченко — о переменах в сборной

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко считает, что в нынешней команде легко прошла смена поколений, а молодые игроки спокойно влились в коллектив.

«100% есть изменения ментальные в сборной. Как иногда говорило то поколение:«мы и пили, и играли». Это поколение отличается. Многие уже в Европе, где такая конкуренция, что расслабиться нельзя, а потерять свое место никто не хочет. И смена поколений у нас в сборной прошла гладко».

«Я вспоминаю свой первый вызов в сборную: я боялся из комнаты в отеле выйти. Со мной только пару ребят поздоровались и все. Я был зажат немного. Сейчас молодые ребята приезжают, они более открытые, это новое поколение. И ты тоже пытаешься себя расположить к ним и дать им свободу, чтобы они не чувствовали разницу в возрасте».

«Раньше было иначе, ситуация изменилась. И я думаю, что это хорошо», — сказал Зинченко.

Сегодня вечером сборная сыграет против Боснии в матче полуфинала отбора плей-офф Евро-2024.