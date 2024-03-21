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  4. «Я боялся из комнаты в отеле выйти». Зинченко — о переменах в сборной
Чемпионат Европы
21 марта 2024, 14:28 |
1852
4

«Я боялся из комнаты в отеле выйти». Зинченко — о переменах в сборной

Игрок считает, что в сборной хорошо прошла смена поколений

21 марта 2024, 14:28 |
1852
4
«Я боялся из комнаты в отеле выйти». Зинченко — о переменах в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко считает, что в нынешней команде легко прошла смена поколений, а молодые игроки спокойно влились в коллектив.

«100% есть изменения ментальные в сборной. Как иногда говорило то поколение:«мы и пили, и играли». Это поколение отличается. Многие уже в Европе, где такая конкуренция, что расслабиться нельзя, а потерять свое место никто не хочет. И смена поколений у нас в сборной прошла гладко».

«Я вспоминаю свой первый вызов в сборную: я боялся из комнаты в отеле выйти. Со мной только пару ребят поздоровались и все. Я был зажат немного. Сейчас молодые ребята приезжают, они более открытые, это новое поколение. И ты тоже пытаешься себя расположить к ним и дать им свободу, чтобы они не чувствовали разницу в возрасте».

«Раньше было иначе, ситуация изменилась. И я думаю, что это хорошо», — сказал Зинченко.

Сегодня вечером сборная сыграет против Боснии в матче полуфинала отбора плей-офф Евро-2024.

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сборная Украины по футболу Александр Зинченко Босния и Герцеговина - Украина Евро-2024
Источник Трендец
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RoNIkyo
А дайте автора таких байтових заголовків потримати за горло
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+4
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onco-clown
Дедовщина даже на уровне сборной изживается, цивилизуемся однако.
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+3
Yaroslav
Я боявся з кімнати в Готелі вийти
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+2
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