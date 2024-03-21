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WTA
21 марта 2024, 14:17 | Обновлено 21 марта 2024, 14:18
286
1

Даяна Ястремская – Дарья Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Майами

21 марта 2024, 14:17 | Обновлено 21 марта 2024, 14:18
286
1
Даяна Ястремская – Дарья Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

21 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская (№36 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

В матче второго раунда основы украинка сыграет против Дарьи Сэвилл из Австралии (№115 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на корте №7 после матча Гофф / Пегула – Крюгер / Стивенс. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Марии Саккари (№9 WTA) или Юэ Юань из Китая (№37 WTA).

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Даяна Ястремская Дарья Сэвилл (Гаврилова) WTA Майами смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Vlad Holl
На чотирьох порередніх турнірах Даяна виграла 2 зустрічі. Це п'ятий турнір і перша суперниця , яка виграла усі 3 особисті зустрічі . Даяна , не порушуй традицій , бий сильно ! А де твій тренер ,чи навіть тренери ?
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