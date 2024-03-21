Кейн получает больше всех в Бундеслиге, топ-5 самых богатых тоже из Баварии

Издание L'Equipe представило рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Германии.

Весь топ-5 рейтинга представлен игроками «Баварии». Самую большую зарплату в Бундеслиге получает нападающий Гарри Кейн, переехавший в Мюнхен перед началом нынешнего сезона, — 2,1 млн евро в месяц.

Второе место у вратаря Мануэля Нойера (1,66 млн), третье у нападающего Томаса Мюллера (1,6 млн). Четвертую и пятую строчки заняли соотвественно полузащитник Лерой Сане (1,56 млн) и защитник Йозуа Киммих (1,5 млн).

Добавим, что Кейн на данный момент является лучшим бомбардиром Бундеслиги. На его счету 31 забитый мяч, и англичанин значительно опережает идущего вторым Серу Гирасси из «Штутгарта» (22 гола).