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  4. Кейн получает больше всех в Бундеслиге, топ-5 самых богатых тоже из Баварии
Германия
21 марта 2024, 14:46 |
572
0

Кейн получает больше всех в Бундеслиге, топ-5 самых богатых тоже из Баварии

Форвард только прошлым летом переехал в Мюнхен

21 марта 2024, 14:46 |
572
0
Кейн получает больше всех в Бундеслиге, топ-5 самых богатых тоже из Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Издание L'Equipe представило рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Германии.

Весь топ-5 рейтинга представлен игроками «Баварии». Самую большую зарплату в Бундеслиге получает нападающий Гарри Кейн, переехавший в Мюнхен перед началом нынешнего сезона, — 2,1 млн евро в месяц.

Второе место у вратаря Мануэля Нойера (1,66 млн), третье у нападающего Томаса Мюллера (1,6 млн). Четвертую и пятую строчки заняли соотвественно полузащитник Лерой Сане (1,56 млн) и защитник Йозуа Киммих (1,5 млн).

Добавим, что Кейн на данный момент является лучшим бомбардиром Бундеслиги. На его счету 31 забитый мяч, и англичанин значительно опережает идущего вторым Серу Гирасси из «Штутгарта» (22 гола).

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Гарри Кейн Бавария Мануэль Нойер Томас Мюллер Серж Гнабри Кингсли Коман Бундеслига
Источник Sport.ua
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