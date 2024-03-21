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21 марта 2024, 14:12 |
367
0

ПИКЕ: «Месси не такой, чтобы быть одержимым соперничеством с Роналду»

Лионель всегда сосредоточен на завоевании командных трофеев

21 марта 2024, 14:12 |
367
0
ПИКЕ: «Месси не такой, чтобы быть одержимым соперничеством с Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Жерар Пике

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике ответил на вопрос о том, был ли его бывший партнер по команде Лионель Месси когда-нибудь одержим соперничеством с Криштиану Роналду.

«Месси не такой человек. В «Барселоне» он был очень сфокусирован на команде, хотя всегда попадал на первые страницы газет, о нем говорили на радио и по телевидению.

Он был очень близок со всеми нами и сосредоточен на завоевании таких титулов, как Лига чемпионов. В конце концов, поэтому он и был лучшим. Он выигрывал «Золотые мячи», но они не были для него приоритетом», — сказал Пике в интервью TalkSport.

Напомним, что Месси восемь раз в карьере становился обладателем «Золотого мяча», что является мировым рекордом. На счету Роналду пять «Золотых мячей».

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Жерар Пике Лионель Месси Криштиану Роналду
Источник Essentially Sports
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