ПИКЕ: «Месси не такой, чтобы быть одержимым соперничеством с Роналду»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике ответил на вопрос о том, был ли его бывший партнер по команде Лионель Месси когда-нибудь одержим соперничеством с Криштиану Роналду.

«Месси не такой человек. В «Барселоне» он был очень сфокусирован на команде, хотя всегда попадал на первые страницы газет, о нем говорили на радио и по телевидению.

Он был очень близок со всеми нами и сосредоточен на завоевании таких титулов, как Лига чемпионов. В конце концов, поэтому он и был лучшим. Он выигрывал «Золотые мячи», но они не были для него приоритетом», — сказал Пике в интервью TalkSport.

Напомним, что Месси восемь раз в карьере становился обладателем «Золотого мяча», что является мировым рекордом. На счету Роналду пять «Золотых мячей».