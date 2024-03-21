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  4. Рэтклифф назвал Роналду лучшим игроком в истории Манчестер Юнайтед
Англия
21 марта 2024, 13:41 |
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Рэтклифф назвал Роналду лучшим игроком в истории Манчестер Юнайтед

Новый совладелец «красных дьяволов» солидарен с Алексом Фергюсоном

21 марта 2024, 13:41 |
75
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Рэтклифф назвал Роналду лучшим игроком в истории Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф ответил на вопрос о том, кого считает лучшим футболистом в истории «красных дьяволов».

«Лучший игрок в истории «Юнайтед»? Пожалуй, что Криштиану Роналду. Я немного помню Бобби Чарльтона. Очевидно, он был легендой «МЮ». Но однажды я спросил Алекса Фергюсона, кто был лучшим игроком, которого он когда-либо тренировал, и он назвал именно Роналду.

При этом, Джордж Бест, вероятно, был самым одаренным футболистом, которого я видел», — сказал Рэтклифф в эфире подкаста велогонщика Герейнта Томаса.

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Джим Рэтклифф Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед лучший игрок
Источник Yahoo Sports
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