Рэтклифф назвал Роналду лучшим игроком в истории Манчестер Юнайтед

Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф ответил на вопрос о том, кого считает лучшим футболистом в истории «красных дьяволов».

«Лучший игрок в истории «Юнайтед»? Пожалуй, что Криштиану Роналду. Я немного помню Бобби Чарльтона. Очевидно, он был легендой «МЮ». Но однажды я спросил Алекса Фергюсона, кто был лучшим игроком, которого он когда-либо тренировал, и он назвал именно Роналду.

При этом, Джордж Бест, вероятно, был самым одаренным футболистом, которого я видел», — сказал Рэтклифф в эфире подкаста велогонщика Герейнта Томаса.