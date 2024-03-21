Ангелина Калинина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Майами
21 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Майами.
В матче второго раунда основы украинка сыграет против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки из Дании (№129 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте имени Батча Бухгольца после матча Мертенс – Таунсенд. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Паулы Бадосы (№80 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).
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