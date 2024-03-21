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WTA
21 марта 2024, 13:21 | Обновлено 21 марта 2024, 14:18
475
1

Ангелина Калинина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Майами

21 марта 2024, 13:21 | Обновлено 21 марта 2024, 14:18
475
1
Ангелина Калинина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

21 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

В матче второго раунда основы украинка сыграет против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки из Дании (№129 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте имени Батча Бухгольца после матча Мертенс – Таунсенд. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Паулы Бадосы (№80 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

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Ангелина Калинина Каролин Возняцки WTA Майами смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Sit Simurg
Геля, головне - не хвилюватись!  .. Якщо перший сет і прогаєш - далі Каро підсяде 100% , і ти все зробиш !
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