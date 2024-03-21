ВИДЕО. Монфис встретился а Майами с легендарным бразильцем Роналдо
Муж Элины Свитолиной обнял своего кумира
Французский теннисист Гаэль Монфис встретился с легендой мирового футбола Роналдо на турнире в США.
Муж Элины Свитолиной сейчас выступает на Мастерсе в Майами, а легендарный бразильский футболист только прибыл туда из родной страны.
У спортсменов состоялся короткий непринужденный разговор, Монфис в шутку попросил дать двукратному чемпиону мира билет.
«Было приятно увидеть тебя, Легенда», – написал Монфис в социальных сетях.
Также с двукратным обладателем «Золотого мяча» встретился Хольгер Руне.
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