ВИДЕО. Монфис встретился а Майами с легендарным бразильцем Роналдо

Французский теннисист Гаэль Монфис встретился с легендой мирового футбола Роналдо на турнире в США.

Муж Элины Свитолиной сейчас выступает на Мастерсе в Майами, а легендарный бразильский футболист только прибыл туда из родной страны.

У спортсменов состоялся короткий непринужденный разговор, Монфис в шутку попросил дать двукратному чемпиону мира билет.

«Было приятно увидеть тебя, Легенда», – написал Монфис в социальных сетях.

Также с двукратным обладателем «Золотого мяча» встретился Хольгер Руне.