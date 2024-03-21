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ATP
21 марта 2024, 12:53 | Обновлено 21 марта 2024, 12:58
366
0

ВИДЕО. Монфис встретился а Майами с легендарным бразильцем Роналдо

Муж Элины Свитолиной обнял своего кумира

21 марта 2024, 12:53 | Обновлено 21 марта 2024, 12:58
366
0
ВИДЕО. Монфис встретился а Майами с легендарным бразильцем Роналдо
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис встретился с легендой мирового футбола Роналдо на турнире в США.

Муж Элины Свитолиной сейчас выступает на Мастерсе в Майами, а легендарный бразильский футболист только прибыл туда из родной страны.

У спортсменов состоялся короткий непринужденный разговор, Монфис в шутку попросил дать двукратному чемпиону мира билет.

«Было приятно увидеть тебя, Легенда», – написал Монфис в социальных сетях.

Также с двукратным обладателем «Золотого мяча» встретился Хольгер Руне.

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Гаэль Монфис ATP Майами Роналдо Хольгер Руне lifestyle фото видео
Источник Sport.ua
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