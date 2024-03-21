Ла Лига отклонила жалобы Реала на судейство в матче с Осасуной

Делегированная комиссия Ла Лиги отклонила жалобу, поданную мадридским «Реалом» против арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры, работавшего на матче 29-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (4:2).

«Делегированная комиссия Ла Лиги считает, что данная жалоба является ещё одним проявлением беспощадной кампании, проводимой мадридским «Реалом» против испанских судей с предполагаемым намерением оказать давление на указанное учреждение, чтобы получить конкурентное преимущество с решений, которые должна принять указанная группа.

Как указано и подтверждено Техническим комитетом арбитров, действия Хуана Мартинеса Мунуэры были безупречны и тщательно адаптированы к правилам, регулирующим судейство. Любая другая интерпретация фактов просто ошибочна», – сообщается на официальном сайте Ла Лиги.

Напомним, инцидент произошёл в первом тайме встречи с «Осасуной». Фанаты баскской команды скандировали: «Винисиус, умри!» Главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра, по мнению мадридской стороны, добровольно и намеренно пропустил оскорбления в адрес бразильца несмотря на то, что игроки «Реала» привлекали внимание арбитра к выкрикиваниям с трибун, и не отразил эти кричалки в своём протоколе.

Мадридский «Реал», в свою очередь, подал жалобу на судью в Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.