Фанаты Интера поддержали Ачерби после скандала на почве расизма

Активное фанатское движение «Интера» Curva Nord поддержало защитника «нери-адзурри» Франческо Ачерби на фоне инцидента с расистским оскорблением в адрес защитника «Наполи» Жуана Жезуса в матче 29-го тура Серии А.

«Уже несколько дней история о предполагаемом оскорблении Жуана Жезуса на расовой почве одним из наших игроков не покидает газеты, телевидение и соцсети. Мы не знаем, что было сказано на поле, но, зная Франческо, мы сомневаемся, что из его уст прозвучали такие слова. Он человек, который боролся с раком и победил, он немногословен и всегда показывал себя серьёзным профессионалом.

Конечно, если расизм будет подтверждён, мы откажемся от своих слов, но без веских доказательств мы продолжим поддерживать Франческо», — написало фанатское движение «Интера» в соцсетях.

Напомним, из-за данного скандала Франческо Ачерби был исключён из заявки сборной Италии на ближайшие товарищеские матчи.