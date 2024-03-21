Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фанаты Интера поддержали Ачерби после скандала на почве расизма
Италия
21 марта 2024, 10:57 |
288
1

Фанаты Интера поддержали Ачерби после скандала на почве расизма

Болельщики не верят, что футболист оскорбил соперника

21 марта 2024, 10:57 |
288
1
Фанаты Интера поддержали Ачерби после скандала на почве расизма
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Ачерби

Активное фанатское движение «Интера» Curva Nord поддержало защитника «нери-адзурри» Франческо Ачерби на фоне инцидента с расистским оскорблением в адрес защитника «Наполи» Жуана Жезуса в матче 29-го тура Серии А.

«Уже несколько дней история о предполагаемом оскорблении Жуана Жезуса на расовой почве одним из наших игроков не покидает газеты, телевидение и соцсети. Мы не знаем, что было сказано на поле, но, зная Франческо, мы сомневаемся, что из его уст прозвучали такие слова. Он человек, который боролся с раком и победил, он немногословен и всегда показывал себя серьёзным профессионалом.

Конечно, если расизм будет подтверждён, мы откажемся от своих слов, но без веских доказательств мы продолжим поддерживать Франческо», — написало фанатское движение «Интера» в соцсетях.

Напомним, из-за данного скандала Франческо Ачерби был исключён из заявки сборной Италии на ближайшие товарищеские матчи.

По теме:
РЕБРОВ: «Важна поддержка болельщиков. Надеюсь, вскоре вернемся в Украину»
ФОТО. Роналду шокировал фанатов опухшими ногами
Защитник Наполи обвинил Ачерби во лжи после расистского скандала
Франческо Ачерби расизм болельщики Жуан Жезус
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 21 марта 2024, 07:07 8
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина

21 марта в 21:45 состоится полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024

Лунин интересен гранду АПЛ со звездным украинцем. Предлагают большие деньги
Футбол | 21 марта 2024, 10:57 2
Лунин интересен гранду АПЛ со звездным украинцем. Предлагают большие деньги
Лунин интересен гранду АПЛ со звездным украинцем. Предлагают большие деньги

Украинский вратарь может перейти в «Арсенал»

По стопам Шевченко? Милан заинтересовался молодым талантом сборной Украины
Футбол | 21.03.2024, 06:58
По стопам Шевченко? Милан заинтересовался молодым талантом сборной Украины
По стопам Шевченко? Милан заинтересовался молодым талантом сборной Украины
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией. Нет одной звезды
Футбол | 21.03.2024, 09:31
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией. Нет одной звезды
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией. Нет одной звезды
Дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 обыграла македонцев в отборе к Евро
Футбол | 20.03.2024, 16:57
Дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 обыграла македонцев в отборе к Евро
Дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 обыграла македонцев в отборе к Евро
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Roman Kovalenko
Задрали цим расизмом, як ці афроамериканці європейську людину називають " сніжком" , то це не расизм, а як їх назвали чорним, то вони ображені😡 то нехай на батьків у суд подасть, що вони чорні і його тепер ображають😐
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
21.03.2024, 07:33 12
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – абсолютный убийца, он плохой человек»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – абсолютный убийца, он плохой человек»
19.03.2024, 23:23 1
Бокс
Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру
Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру
19.03.2024, 12:38 9
Футбол
Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ
Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ
20.03.2024, 00:03 6
Футбол
Легендарный Анри назвал самого недооцененного футболиста в мире
Легендарный Анри назвал самого недооцененного футболиста в мире
20.03.2024, 20:42
Футбол
Стало известно, как умер парень Соболенко
Стало известно, как умер парень Соболенко
19.03.2024, 16:18 25
Теннис
Шанс для Цуренко. Экс-вторая ракетка мира снялась с супертурнира в Майами
Шанс для Цуренко. Экс-вторая ракетка мира снялась с супертурнира в Майами
20.03.2024, 00:59
Теннис
Обладатель Кубка Стэнли покончил с собой в возрасте 52 лет
Обладатель Кубка Стэнли покончил с собой в возрасте 52 лет
20.03.2024, 17:56
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем