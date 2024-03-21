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  4. ЛЕВАНДОВСКИ: «Физически сейчас я лучше, чем 10 лет назад»
Испания
21 марта 2024, 11:28 |
187
0

ЛЕВАНДОВСКИ: «Физически сейчас я лучше, чем 10 лет назад»

Польский форвард хорошо тренируется

21 марта 2024, 11:28 |
187
0
ЛЕВАНДОВСКИ: «Физически сейчас я лучше, чем 10 лет назад»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оценил свою физическую форму.

«Физически сейчас я лучше, чем 10 лет назад. В 25 или 26 лет я не был на том уровне, на котором нахожусь сейчас, или два года назад. Я очень хорошо тренируюсь и чувствую себя очень хорошо физически. Если я чувствую себя хорошо, всё становится проще», — приводит слова Левандовского Sport.es.

Отметим, что нынешнем сезоне польский нападающий, выступающий за «Барселону» с 2022 года, принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 20 голов и 9 результативных передач.

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Источник Sport.es
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