ЛЕВАНДОВСКИ: «Физически сейчас я лучше, чем 10 лет назад»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оценил свою физическую форму.

«Физически сейчас я лучше, чем 10 лет назад. В 25 или 26 лет я не был на том уровне, на котором нахожусь сейчас, или два года назад. Я очень хорошо тренируюсь и чувствую себя очень хорошо физически. Если я чувствую себя хорошо, всё становится проще», — приводит слова Левандовского Sport.es.

Отметим, что нынешнем сезоне польский нападающий, выступающий за «Барселону» с 2022 года, принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 20 голов и 9 результативных передач.