Мбаппе – самый богатый игрок Лиги 1, в топ-10 футболисты только ПСЖ

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе является самым высокооплачиваемым игроком Лиги 1.

Как сообщает авторитетное французское издание L'Equipe, зарплата Мбаппе в парижском клубе составляет 6 млн евро в месяц (1,5 млн евро в неделю). На втором месте в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков в лиге располагается Усман Дембеле, который зарабатывает в пять раз меньше своего звездного одноклубника – 1,2 млн в месяц.

В целом же десятка самых богатых футболистов Лиги 1 состоит исключительно из футболистов ПСЖ.

3. Маркиньос – € 1,2 млн.

4. Лукас Эрнандес – € 1,1 млн.

5. Милан Шкриньяр – € 1,1 млн.

6. Джанлуиджи Доннарумма – € 849,5 тыс.

7. Марко Асенсио – € 831 тыс.

8. Рандаль Коло Муани – € 750 тыс.

9. Ашраф Хакими – € 738 тыс.

10. Норди Мукиэле – € 700 тыс.

Напомним, ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе, вероятнее всего, покинет парижский клуб в летнее трансферное окно и продолжит карьеру в «Реале». В нынешнем сезоне 25-летний французский нападающий провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал восемь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в 180 млн евро.